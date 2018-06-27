«Осторожнее на поворотах»: Пуговку из «Папиных дочек» жестко раскритиковали за недетское поведение

Юная актриса Екатерина Старшова, сыгравшая роль бойкой малышки Пуговки в сериале «Папины дочки», на днях отпраздновала выпускной из экстерната. Девушка решила поделиться с фолловерами яркими снимками в роскошном платье.

Но на некоторых фото Катя позировала с бокалом в руке или принимала такие позы, на которых всем желающим была видна ее грудь. Некоторые подписчики жестко раскритиковали выпускницу за такое поведение: «Уже мартини тянешь, круто», «Много не пей, понесет», «Мартини, чтобы Пуговка сделала фотки в бикине?» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).