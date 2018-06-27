«Осторожнее на поворотах»: Пуговку из «Папиных дочек» жестко раскритиковали за недетское поведение

Юная актриса Екатерина Старшова, сыгравшая роль бойкой малышки Пуговки в сериале «Папины дочки», на днях отпраздновала выпускной из экстерната. Девушка решила поделиться с фолловерами яркими снимками в роскошном платье.
Но на некоторых фото Катя позировала с бокалом в руке или принимала такие позы, на которых всем желающим была видна ее грудь. Некоторые подписчики жестко раскритиковали выпускницу за такое поведение: «Уже мартини тянешь, круто», «Много не пей, понесет», «Мартини, чтобы Пуговка сделала фотки в бикине?» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Впрочем, эти комментарии Старшова оставила без внимания. Напомним, недавно она выпустилась также из школы фигурного катания, которым занимается профессионально. При этом кино Катя не бросила, несмотря на свое обещание больше не сниматься.
Фото: Instagram