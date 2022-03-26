«Осталось попробовать роль ведущего»: Тимур Батрутдинов поделился впечатлениями от шоу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Раньше Тимур сам участвовал в шоу, а теперь сидит в кресле жюри. Но при этом, у него нет однозначного ответа где сложнее. «Это две разные ипостаси – член жюри и участник. Я люблю говорить, что в первом сезоне «Маски» прошел ее как зритель, во втором – как участник и в третьем как член жюри. Вот сижу и смотрю ехидным взором в сторону Славы Макарова. Он – тут главный босс. Осталось попробовать роль ведущего и можно сказать, что “Маску” я прошел полностью, как компьютерную игру. » – смеется Батрутдинов.
с изданием ВокругТВ.
Хоть сейчас он сам и не выступает, Тимур признается, что переживает за участников и старается поддержать их.
«Смотрю выступления участников, наблюдаю за их выступлениями, телодвижениями на сцене и вместе с ними все сопереживаю. Сейчас они все вошли во вкус и, конечно, выбывание каждого станет намного досаднее. Так как я сам бывший “масочник”, стараюсь поддерживать всех.» – говорит Батрутдинов изданию ВокругТВ.
Но как бы не хотелось поддержать всех, участники покидают проект. Тимур Батрутдинов признается, что расстование с любым из участников вызывает у него печальные чувства.
«Сегодня можно сказать, что шоу уже проходит экватор, участники набирают обороты, все выкладываются по полной программе. И каждый делает это в своем образе, своем стиле. Мне лично будет грустно расставаться с любым из участников.»