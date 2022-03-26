«Осталось попробовать роль ведущего»: Тимур Батрутдинов поделился впечатлениями от шоу

Хоть сейчас он сам и не выступает, Тимур признается, что переживает за участников и старается поддержать их.

«Смотрю выступления участников, наблюдаю за их выступлениями, телодвижениями на сцене и вместе с ними все сопереживаю. Сейчас они все вошли во вкус и, конечно, выбывание каждого станет намного досаднее. Так как я сам бывший “масочник”, стараюсь поддерживать всех.» – говорит Батрутдинов изданию ВокругТВ.