Осталась одна: Юлии Высоцкой диагностировали опасное заболевание

В последнее время сообщения о госпитализированных с коронавирусом знаменитостях появляются с регулярной частотой, заставляя поклонников переживать о самочувствии своих любимцев. Вот и Юлию Высоцкую данный недуг не обошел стороной. В своем Telegram-канале актриса отметила, что из-за опасного заболевания ей пришлось отменить спектакли и изолироваться. «Очень жаль, но спектакли с моим участием пришлось отменить. Тут без вариантов - ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи», - описала свое состояние телеведущая.

Поклонники пожелали Высоцкой скорейшего выздоровления и выразили опасение, как бы она не заразила своего 84-летнего супруга. Все дело в том, что Андрей Кончаловский находится в зоне риска и чтобы не подхватить опасное заболевание, ему обязательно нужно соблюдать меры предосторожности.