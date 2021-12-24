Осталась ни с чем: суд отказал первой супруге Грачевского в получении доли его наследства

Борис Грачевский был трижды женат. С первой супругой Галиной от прожил 35 лет, после чего 4 года был женат на Анне Панасенко, а спустя 2 года после развода с ней встретил свою последнюю супругу Екатерину Белоцерковскую, с которой прожил до самой смерти. И именно на нее пришелся сильный удар в виде бесконечных судебных разбирательств.

Первую супругу Грачевский не включил в наследство, а оставил все Екатерине и их общему сыну. Это очень не понравилось Галине, и она подала в суд с претензией на долю в бизнесе ее экс-супруга — ООО «Ералаш» и в ООО «Продюсерский центр Ералаш».

И вот, наконец, суд вынес вердикт данному разбирательству — в доле на наследство Галине отказали. Об этом сообщил адвокат вдовы Грачевского. «Мы подтверждаем, что в исковых требованиях отказали в полном объеме. Мы бы хотели дождаться текста решения суда», — цитирует его портал «СтарХит». Известно, что Галина может оспорить данное решение.

Хотя у Белоцерковской на одну проблему и стало меньше, ей предстоит участвовать еще в одном судебном разбирательстве. Коллега Грачевского требует со вдовы сумму в размере 18 миллионов рублей.