Особняк за миллионы долларов: Анна Якунина показала свою загородную резиденцию

Трехэтажный дом недалеко от Сергиева Посада в Подмосковье Анна начала строить десять лет назад, когда смогла себе позволить нанять команду и спроектировать именно такой дом, о котором давно мечтала.

Якунина рассказала в программе «Однажды» на НТВ о том, что архитектор не просто взялся за этот проект, но прочувствовал историю, жизнь семьи и сделал все на высшем уровне. «Он спрашивал нас о привычках: кто что любит, кто раньше встает, кто любит смотреть телевизор. С учетом наших пожеланий он и нарисовал этот дом», — вспоминает звезда.