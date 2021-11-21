Особняк за миллионы долларов: Анна Якунина показала свою загородную резиденцию
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annyakunina/Instagram
Трехэтажный дом недалеко от Сергиева Посада в Подмосковье Анна начала строить десять лет назад, когда смогла себе позволить нанять команду и спроектировать именно такой дом, о котором давно мечтала.
Якунина рассказала в программе «Однажды» на НТВ о том, что архитектор не просто взялся за этот проект, но прочувствовал историю, жизнь семьи и сделал все на высшем уровне. «Он спрашивал нас о привычках: кто что любит, кто раньше встает, кто любит смотреть телевизор. С учетом наших пожеланий он и нарисовал этот дом», — вспоминает звезда.
Фото: Кадр из программы «Однажды» на НТВ
Особняк актрисы, в котором она проживает с супругом Алексеем и младшей дочерью Марией обставлен винтажной мебелью и любимыми предметами Анны. Артистка отмечает, что очень педантична и не выносит беспорядка. Даже неправильно стоящая ваза может «свести с ума».
«Я так устроена, чтобы все было, как я придумала, как я хочу», — сказала Якунина.
Фото: Кадр из программы «Однажды» на НТВ
Интерьер во всем доме придуман исключительно актрисой и она очень довольна своим выбором. В доме преобладают светлые тона и большое количество деталей в виде картин, фотографий, ваз и других элементов декора.
Якунина вспоминает, что за участок, проект и строительство она заплатила несколько миллионов долларов, но абсолютно довольна своей резиденцией вдалеке от суеты и в окружении природы.
Фото: Instagram, кадры из программы «Однажды» на НТВ