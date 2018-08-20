«Особенный день»: Юлия Высоцкая показала романтичные фото с любимым супругом

В честь праздника супруга мэтра отечественного кино поделилась в Instagram несколькими трогательными кадрами: «Сегодня особенный день. Сегодня День Рождения Моего Мужчины».
Поклонники пары восхищаются нежностью и трепетностью их отношений, несмотря на большую разницу в возрасте — на днях Юлии Высоцкой исполнилось 45 лет.
Напомним, брак с Юлией Высоцкой стал пятым для известного режиссера. У супругов двое детей — 19-летняя Мария и 15-летний Петр. Кроме того, у Андрея Сергеевича есть пятеро детей от предыдущих браков и десять внуков.
Фото: instagram