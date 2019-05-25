Основной инстинкт: пользователи Сети обсуждают пикантное видео Алены Апиной

54-летняя певица и экс-участница группы «Комбинация» Алена Апина продолжает интриговать поклонников смелыми видеосъемками. На днях артистка выпустила новую песню, которую проанонсировала в блоге видео, в котором практически повторила знаменитую сцену с Шарлиз Терон из фильма «Основной инстинкт»: «Вчера вышла моя новая песня! Не забудьте скачать! Премьера!) Алена Апина «Парашюты»». В коротком ролике певица сидит в кресле в откровенном наряде, во всей красе демонстрирующем ее пышную грудь и стройные ноги.
Далеко не все оценили смелое видео Алены Апиной: «Уже не 18 , противно смотреть!», «Престарелая русалка», «Красивая, но нужно скромнее быть в такие годы... непривычно , необычно, пошловато…», «Ножки конечно зачетные, я ими с 90-х любовался. Но вот эти позы и движения - чистая бузовщина)))», «сидеть так ещё куда бы не шло. Ну вот это поглаживание ни к чему просто. Не сексуально совсем. Ноги да красивые, и что ? Женщины всегда красивы в любом возрасте. Хоть и не 18», «Нет элегантности, и выглядит пошло, нужно подумать ещё что какой образ певица хочет нести с экрана, с возрастом и внешними данными этот не удачный в плане поведения и посыла, не понравилось», «Если хочется показать себя искренно, не обязательно ведь оголяться. У Вас с этим перебор, поэтому пошловато смотрится и вызывает чувство тошноты...К чему эти показы голых ляжек и вываливание других частей тела?».
«Красивое тело прекрасно всегда и в любом возрасте. УЖ АЛЁНЕ НОГИ ПОКАЗЫВАТЬ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОВЕСТНО.НОГИ ПРЕКРАСНЫЕ!», «Алёна вы великолепны и не обращайте ни на кого внимания», «Не всем такие ноги раздали», «Она как всегда красивая женщина», «Очень красивая женщина,а её ножками я,например,всегда восторгалась...Почему бы и не показать,когда это действительно красиво!А по поводу возраста откиньте вы стереотипы...женщина может быть прекрасна в любом возрасте!И у Алёны это получается)», «Фигура как у богини», «А вы мне нравитесь ещё больше теперь))) 😉», «Вот это я понимаю - красивые ноги», — защищают певицу другие.
А вам понравилось новое видео Алены Апиной?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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