Основной инстинкт: пользователи Сети обсуждают пикантное видео Алены Апиной

Далеко не все оценили смелое видео Алены Апиной: «Уже не 18 , противно смотреть!», «Престарелая русалка», «Красивая, но нужно скромнее быть в такие годы... непривычно , необычно, пошловато…», «Ножки конечно зачетные, я ими с 90-х любовался. Но вот эти позы и движения - чистая бузовщина)))», «сидеть так ещё куда бы не шло. Ну вот это поглаживание ни к чему просто. Не сексуально совсем. Ноги да красивые, и что ? Женщины всегда красивы в любом возрасте. Хоть и не 18», «Нет элегантности, и выглядит пошло, нужно подумать ещё что какой образ певица хочет нести с экрана, с возрастом и внешними данными этот не удачный в плане поведения и посыла, не понравилось», «Если хочется показать себя искренно, не обязательно ведь оголяться. У Вас с этим перебор, поэтому пошловато смотрится и вызывает чувство тошноты...К чему эти показы голых ляжек и вываливание других частей тела?».