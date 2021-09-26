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Основатель группы Status Quo Алан Ланкастер умер на 73-м году жизни

Больше всего известная по хиту «In The Army Now» группа Status Quo потеряла одного из самых знаковых своих участников и сооснователя. Рок-музыкант Алан Ланкастер скончался в возрасте 72 лет.
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Алан Ланкастер

Фото: Getty Images

Стало известно о смерти рок-музыканта Алана Ланкастера. Он широко известен в мире, как один из создателей группы Status Quo. В составе этого коллектива Ланкастер играл на бас-гитаре и записывал вокальные партии. В том числе — в самом известном хите рок-команды «In The Army Now».

О смерти рокера на 73-м году жизни сообщили в соцсетях представители звукозаписывающей компании Barrel and Squidger Records. В последние годы Алан Ланкастер работал именно с ней.

Status Quo в 1968 году. Слева направо: вокалист и ритм-гитарист Рик Парфитт, гитарист и фронтмен группы Френсис Росси, бас-гитарист и вокалист Алан Ланкастер, клавишник Рой Лайнс, барабанщик Джон Коглан.

Status Quo в 1968 году. Слева направо: вокалист и ритм-гитарист Рик Парфитт, гитарист и фронтмен группы Френсис Росси, бас-гитарист и вокалист Алан Ланкастер, клавишник Рой Лайнс, барабанщик Джон Коглан.

Фото: Getty Images

«C глубоким сожалением сообщаем, что из жизни ушел легендарный Алан Ланкастер из Status Quo. Для нас было большой честью сотрудничать с ним в последние годы», — указано в заявлении.

Группа Status Quo появилась в 1962 году. Ланкастер отыграл в ней около 23 лет. В 1985-м он расстался с коллективом, так как перебрался в Сидней, Австралия. Рокер порадовал поклонников, поучаствовав в 2013—2014 годах в концертном туре оригинального состава Status Quo.

Участники «золотого» состава Status Quo встретились на одной из премий в 2012 году к 50-летию группы. Слева направо: Френсис Росси, Алан Ланкастер, Рик Парфитт, Джон Коглан.

Участники «золотого» состава Status Quo встретились на одной из премий в 2012 году к 50-летию группы. Слева направо: Френсис Росси, Алан Ланкастер, Рик Парфитт, Джон Коглан.

Фото: Getty Images

Ранее в 2016 году скончался гитарист Рик Парфитт, ему было 68 лет. Остальные участники живы, но также больше не входят в состав группы. Исключение составляет только Френсис Росси. 72-летний музыкант о сих пор выступает с новыми участниками коллектива и записывает пластинки. В 2019-м году вышел 33-й альбом Status Quo.

Фото и видео: Getty Images