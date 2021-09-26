Основатель группы Status Quo Алан Ланкастер умер на 73-м году жизни
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Стало известно о смерти рок-музыканта Алана Ланкастера. Он широко известен в мире, как один из создателей группы Status Quo. В составе этого коллектива Ланкастер играл на бас-гитаре и записывал вокальные партии. В том числе — в самом известном хите рок-команды «In The Army Now».
О смерти рокера на 73-м году жизни сообщили в соцсетях представители звукозаписывающей компании Barrel and Squidger Records. В последние годы Алан Ланкастер работал именно с ней.
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«C глубоким сожалением сообщаем, что из жизни ушел легендарный Алан Ланкастер из Status Quo. Для нас было большой честью сотрудничать с ним в последние годы», — указано в заявлении.
Группа Status Quo появилась в 1962 году. Ланкастер отыграл в ней около 23 лет. В 1985-м он расстался с коллективом, так как перебрался в Сидней, Австралия. Рокер порадовал поклонников, поучаствовав в 2013—2014 годах в концертном туре оригинального состава Status Quo.
Фото: Getty Images
Ранее в 2016 году скончался гитарист Рик Парфитт, ему было 68 лет. Остальные участники живы, но также больше не входят в состав группы. Исключение составляет только Френсис Росси. 72-летний музыкант о сих пор выступает с новыми участниками коллектива и записывает пластинки. В 2019-м году вышел 33-й альбом Status Quo.
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