Основатель группы Status Quo Алан Ланкастер умер на 73-м году жизни

Стало известно о смерти рок-музыканта Алана Ланкастера. Он широко известен в мире, как один из создателей группы Status Quo. В составе этого коллектива Ланкастер играл на бас-гитаре и записывал вокальные партии. В том числе — в самом известном хите рок-команды «In The Army Now».

О смерти рокера на 73-м году жизни сообщили в соцсетях представители звукозаписывающей компании Barrel and Squidger Records. В последние годы Алан Ланкастер работал именно с ней.