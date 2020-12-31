«Ослепительная»: Зара блеснула в шикарном бальном платье в пол

«Этот год был сложным и непростым, он был полон невзгод и переживаний. Но несмотря ни на что, мы не теряли надежду, что все будет хорошо. Без веры невозможно жить. Я благодарю всех своих слушателей и подписчиков за то, что вы поддерживали меня. Вы наполняли меня эмоциями, реагировали на мои новинки. Я получила прекрасный отзыв о моем новом альбоме «Человек влюблён»- для меня это главное музыкальное событие уходящего года. В каждую песню вложено столько сил и любви, я старалась затронуть струны вашей души. Не буду давать прогнозы, не знаю, каким этот год будет. Но хочу, чтобы мы искренне держались вместе. Давайте слушать прекрасную музыку, давайте уделять больше времени своим любимым - ведь мы не знаем, что будет дальше. Давайте жить здесь и сейчас. Я вас очень люблю», — поздравляет поклонников певица.