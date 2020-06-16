«Оскар» подвинули: в 2021 году главную кинопремию года вручат позже обычного

В 2021 году церемонию вручения главной кинонаграды «Оскар» проведут 25 апреля вместо февраля. Первая церемония состоялась в 1929 году, по телевидению «Оскар» впервые показали в 1953-м. В течение 70 лет выдающиеся деятели кино получали заветные статуэтки в конце марта — начале апреля, но в 2004 году Академия сдвинула срок на февраль и начало марта.

И теперь «Оскар» опять подвинули — из-за коронавируса. Организаторы мероприятия стремятся подстраховаться из-за возможных последствий пандемии, которые пока трудно предсказать.

Во время разгула COVID-19 ввели новые правила номинирования на «Оскар»: у фильма, претендующего на статуэтку, должен быть кинотеатральный релиз.