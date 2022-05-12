Оскандалившемуся Филиппу Киркорову вновь пришлось оправдываться за свои действия

Видимо, почувствовав точку кипения артист решил тут же объясниться. Он признался, что отправился в Италию исключительно из «личных и профессиональных» соображений, чтобы иметь возможность научиться чему-то новому и полезному.

«Организаторы конкурса пригласили меня сюда в качестве гостя. Мой интерес исключительно личный и профессиональный. «Евровидение» — мероприятие высокотехнологичного уровня и как настоящему профессионалу, который постоянно учится чему-то и извлекает для себя что-то новое из каждого музыкального события, будь то Grammy, «Оскар», «Евровидение» — не исключение. Я с удовольствием принял приглашение организаторов и теперь сижу тут в своей ложе», — объяснил свой поступок Киркоров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».