Оскандалившегося Марата Башарова раскритиковали за архивное фото с маленькой дочкой

Но у многих подписчиков актера его нежные отцовские чувства вызвали волну негодования, и его раскритиковали за фото с маленькой дочкой. Несколько дней назад Марат Башаров в ток-шоу признался, что избивал своих жен. От его рук постарадала вторая жена Екатерина Архарова и третья — Елизавета Шевыркова. Актеру припомнили его рукоприкладство и спросили, каково ему было бы, если бы обидели его дочь, сестру или мать.

«Вот и задумайся, каково девочкам, женщинам, мамам, бабушкам и всем другим голубкам», «Он не понимает, что дети наши страдают и получают бумеранг. Не хотелось бы, чтоб Амели страдала за него...», «Марат, а не думаете, что бумеранг на Амели прилетит? Что вы сделаете, когда ей бухой мужик нос сломает? Уверена, вы его убьёте! Раскайтесь и перестаньте себя пушистым выставлять! Что вы хороший актер, все знают! И ваша игра у Кудрявцевой была на ура!», — полетели комментарии.

Тема домашнего насилия звучит особенно актуально в последнее время. Ранее популярная блогер, певица и телеведущая Регина Тодоренко в интервью обвинила жертв насилия в том, что они сами виноваты в том, что стали жертвами. «А что ты сделала для того, чтобы тебя не били?», — задалась она вслух вопросом.

После того как на нее обрушилась волна гнева от пользователей Сети, Регина извинилась, но скандал замять не удалось. Некоторые бренды, лицом которых была Тодоренко, разорвали с ней контракты.

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