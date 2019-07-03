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Оседлала фламинго: Ольга Бузова показала смешное видео с отдыха на Лазурном берегу

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова на фламинго

Фото: Instagram
Телеведущая посмеялась сама над собой.

Ольга Бузова отдыхает на Лазурном берегу, где развлекается по полной. В Instagram певица и телеведущая опубликовала видео, в котором показала, как управляется с огромным надувным фламинго.

«Ваша любимая рубрика ожидание / реальность. Вы не представляете, как сложно было залезть на этот розовый фламинго», - подписала Ольга ролик.

«И кто бы что ни говорил, все равно она умница»,

«Мне одной кажется,что ведёт она себя очень наигранно?»,

«Олечка, твои видео всегда вызывают улыбку на лице»,

«Опять ж*па трусы съела»,

«Хочется сказать тем, кто осуждает Ольгу: не нравится -не смотрите. Я тоже с чем-то не согласна, но зачем оскорблять?», - написали комментарии.

С отдыха Ольга опубликовала много фото в мини-бикини, подчеркивающими все ее прелести, чем ее и попрекнули поклонники. Впрочем, Ольга на критику не реагирует и наслаждается жизнью.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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