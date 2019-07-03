Оседлала фламинго: Ольга Бузова показала смешное видео с отдыха на Лазурном берегу

«И кто бы что ни говорил, все равно она умница»,

«Мне одной кажется,что ведёт она себя очень наигранно?»,

«Олечка, твои видео всегда вызывают улыбку на лице»,

«Опять ж*па трусы съела»,

«Хочется сказать тем, кто осуждает Ольгу: не нравится -не смотрите. Я тоже с чем-то не согласна, но зачем оскорблять?», - написали комментарии.

С отдыха Ольга опубликовала много фото в мини-бикини, подчеркивающими все ее прелести, чем ее и попрекнули поклонники. Впрочем, Ольга на критику не реагирует и наслаждается жизнью.