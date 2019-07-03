Оседлала фламинго: Ольга Бузова показала смешное видео с отдыха на Лазурном берегу

Ольга Бузова отдыхает на Лазурном берегу, где развлекается по полной. В Instagram певица и телеведущая опубликовала видео, в котором показала, как управляется с огромным надувным фламинго.
«Ваша любимая рубрика ожидание / реальность. Вы не представляете, как сложно было залезть на этот розовый фламинго», - подписала Ольга ролик.
«И кто бы что ни говорил, все равно она умница»,
«Мне одной кажется,что ведёт она себя очень наигранно?»,
«Олечка, твои видео всегда вызывают улыбку на лице»,
«Опять ж*па трусы съела»,
«Хочется сказать тем, кто осуждает Ольгу: не нравится -не смотрите. Я тоже с чем-то не согласна, но зачем оскорблять?», - написали комментарии.
С отдыха Ольга опубликовала много фото в мини-бикини, подчеркивающими все ее прелести, чем ее и попрекнули поклонники. Впрочем, Ольга на критику не реагирует и наслаждается жизнью.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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