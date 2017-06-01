22 июня стартует 39-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который продлится вплоть до 30 июня. Президентом одного из самых старейших киносмотров является Никита Михалков.

Оценивать фильмы, показанные в рамках кинофестиваля, будет Международное жюри основного и документального конкурсов. Как стало известно, в этом году в его состав вошли режиссеры Йорн Йохан Доннер (Финляндия), Альберт Серра (Испания), Реза Миркарими (Иран), а также итальянская актриса Орнелла Мути.

В основном конкурсе примут участие следующие картины:

«Хохлатый ибис» / Китай, режиссер Лян Цяо

«Преисподняя» / Дания, режиссер Фенар Ахмад

«Селфи» / Испания, режиссер Виктор Гарсия Леон

«Симфония для Анны» / Аргентина, режиссер Эрнесто Ардито

«Обычный человек» / Республика Корея, режиссер Ким Понхан

«Звездачи» / Финляндия, режиссер Виса Койсо-Канттила

«Апрельский сон длиной в три года» / Япония, режиссер Рютаро Накагава

«Карп замороженный» / Россия, режиссер Владимир Котт

«Купи меня» / Россия, режиссер Вадим Перельман

«Лучший из миров» / Германия, Австрия, режиссер Адриан Гойгингер

«Прыжок в воду» / Индия, режиссер Мустафа Сарвар Фаруки

Фото: globallookpress.com