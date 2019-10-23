Орлова в пиджаке на голое тело, Бородина в сочной зеленой блузе и другие на презентации нового сезона ТНТ
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба
В Центральном доме предпринимателя в Москве директор ТНТ Роман Петренко и генеральный продюсер телеканала Александр Дулерайн представили самые главные премьеры года.
Презентация ТНТ стала одним из главных телесобытий этой осени, собрав в одном месте ведущих журналистов, звезд, блогеров, продюсеров и самых влиятельных персон в медийной индустрии.
Фото: Пресс-служба
Мероприятие посетили Ольга Орлова, Ксения Бородина, Тимур Батрутдинов, Дарья Мороз, Влад Кадони, Наталья Рудова, Юлия Франц и другие звезды.
Фото: пресс-служба
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