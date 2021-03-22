Орландо Блум пожаловался на проблемы в интимной жизни с Кэти Перри

Кэти Перри и Орландо Блум недавно стали родителями — Кэти в первый раз, Блум — во второй. И как и многих пар в похожей ситуации, их не обошли классические проблемы — у них недостаточно секса. Об этом актер рассказал в интервью с The Guardian.

Блум заявил, что секса ему не хватает, и это вполне объяснимо — ведь у них недавно родился ребенок.

Впрочем, к воздержанию Орландо не привыкать — в одном из более ранних своих интервью он заявил, что у него не было секса на протяжении целых шести месяцев — это было перед тем, как он встретил Кэти Перри. Как отметил актер, это было полезно в моральном плане и позволило ему изменить отношение к женщинам. Однако по отношению к здоровью это не лучшее решение, именно поэтому он столь длительное воздержание никому бы рекомендовать не стал.

Их дочь Дейзи Дав Блум родилась в конце августа, а недавно появились слухи о том, что во время отдыха с близкими друзьями пара сыграла свадьбу. Сами Кэти Перри и Орландо Блум эти слухи пока не подтвердили.