Орландо Блум качает попу: почему актера высмеяли женщины
В 2004 году Орландо блум был признан самым сексуальным актером из ныне живущих по версии журнала Empire. На этом лестные статусы не закончились: самый завидный холостяк, самый стильный папа. В 2017-м, не желая терять свои статусы, актер тщательно следит за состоянием своего тела.
На днях мужчина опубликовал видео с тренировки, в ходе которой он качает попу с помощью 50-килограмовой штанги, а позже использует собственный вес. «Вдохновился Дуэйном "Скалой" Джонсоном, коорый заполняет собой любой зал. Уважуха! Но, кажется, мои бицепсы не больше его указательных пальцев...», — пошутил актер.
Но ролик вызвал вовсе не ту реакцию, на которую рассчитывал Блум.
Подписчики (в общей массе это, конечно, дамы), отметили: секс-символ находится в отличной форме, но качает попу как девочка. Да и о мышцах ног ему не следовало бы забывать.
_ Фото: globallookpress.com, instagram.com_