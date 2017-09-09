Над 40-летним Орландо Блумом потешаются в соцсетях

В 2004 году Орландо блум был признан самым сексуальным актером из ныне живущих по версии журнала Empire. На этом лестные статусы не закончились: самый завидный холостяк, самый стильный папа. В 2017-м, не желая терять свои статусы, актер тщательно следит за состоянием своего тела.

На днях мужчина опубликовал видео с тренировки, в ходе которой он качает попу с помощью 50-килограмовой штанги, а позже использует собственный вес. «Вдохновился Дуэйном "Скалой" Джонсоном, коорый заполняет собой любой зал. Уважуха! Но, кажется, мои бицепсы не больше его указательных пальцев...», — пошутил актер.

Но ролик вызвал вовсе не ту реакцию, на которую рассчитывал Блум.