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Воздушное платье с лисой и романтичная укладка: 54-летняя Ирина Безрукова вышла на красную дорожку ММКФ в сказочном образе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Безрукова в платье от Алены Ахмадуллиной

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Актриса стала одной из самых оригинальных знаменитостей на красной дорожке Московского кинофестиваля.

Закрытие ММКФ-2019 прошло 25 апреля. Погода баловала гостей фестиваля – все выходили на красную дорожку в летних шикарных платьях и костюмах. В объективах фотокамер оказались Анна Снаткина с Виктором Васильевым, беременная Екатерина Архарова с супругом, Елена Захарова, Альбина Джанабаева, Екатерина Шпица, Татьяна Навка и другие знаменитости.

В одном из самых оригинальных образов на закрытие кинофестиваля прибыла Ирина Безрукова. В этот вечер 54-летняя актриса выбрала пышное шифоновое платье от Алены Ахмадуллиной, которое подчеркивало ее стройность. Шоколадно-кофейный оттенок еще больше оттенял белизну ее кожи. Главной фишкой наряда стала аппликация лисы, которая «расположилась» на груди актрисы. Завершили образ туфли бежевого цвета.

Ирина Безрукова и Ким Ки Дук

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

На красную дорожку Ирина Безрукова вышла под руку с председателем жюри – южнокорейским режиссером Ким Ки Дуком.

А вам понравилось платье Ирины?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Anatoliy Lomochov, Ali Magomedov, Komsomolskaya Pravda/ Global look press

Видео: youtube.com/ GUTSERIEV MEDIA

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