Воздушное платье с лисой и романтичная укладка: 54-летняя Ирина Безрукова вышла на красную дорожку ММКФ в сказочном образе

Закрытие ММКФ-2019 прошло 25 апреля. Погода баловала гостей фестиваля – все выходили на красную дорожку в летних шикарных платьях и костюмах. В объективах фотокамер оказались Анна Снаткина с Виктором Васильевым, беременная Екатерина Архарова с супругом, Елена Захарова, Альбина Джанабаева, Екатерина Шпица, Татьяна Навка и другие знаменитости.

В одном из самых оригинальных образов на закрытие кинофестиваля прибыла Ирина Безрукова. В этот вечер 54-летняя актриса выбрала пышное шифоновое платье от Алены Ахмадуллиной, которое подчеркивало ее стройность. Шоколадно-кофейный оттенок еще больше оттенял белизну ее кожи. Главной фишкой наряда стала аппликация лисы, которая «расположилась» на груди актрисы. Завершили образ туфли бежевого цвета.