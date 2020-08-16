В Сочи арестован отец 2-месячной девочки, который тряс малышку за ногу

«В ходе осмотра места происшествия у них было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета и приспособление для употребления наркотических веществ. На законное требование пройти к служебному автомобилю для доставления в отдел полиции они ответили категорическим отказом, оказав физическое сопротивление. В отношении мужчины и женщины был составлен административный материал по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По решению суда на них был наложен административный арест сроком на 10 суток», - сообщили в МВД.

Оказалось, что отца зовут Игорь, он вместе с женой и дочерью жил в палатке на территории Ажекского экопарка. Герой видео не считает свои методы воспитания неправильными и уверен, что наоборот помогает дочери правильно сформировать костную систему и укрепить связки.

«Активность, я считаю, необходимо ребенку давать с детства — давать ему ползать, быть ему немножечко на шарнирах, кувыркать его, жамкать и прочее», — комментирует свои действия молодой родитель.

Знакомые Игоря называют его немного странным, но очень добрым «неформалом».

«Знаю, что у него до этого были жена и ребенок. Она нашла мужика поперспективнее. Квартиру и прочее оставил им. Сам остался ни с чем, и вот встретил потом свою нынешнюю жену. Возможно, ему нужна помощь какая-то — психологическая, медицинская», — поделился подробностями один из знакомых Игоря.

Сейчас ситуацией занимаются органы опеки и генпрокуратура, которая будет контролировать ход расследования.