В Сочи арестован отец 2-месячной девочки, который тряс малышку за ногу
Фото: Instagram/ @feegooratora
Второй день в сети не утихают споры по поводу скандального видеоролика, в котором молодой отец держит двухмесячную дочь за ногу, высоко подняв над землей, и, насвистывая мелодию, трясет ее головой вниз. Ролик возмутил публику. Действия папаши осудили не только рядовые пользователи Инстаграм, но и многие звезды, среди которых Вера Брежнева, Айза Анохина, Елена Перминова и другие. Теперь на семью малышки обратили внимание органы опеки и даже генпрокуратура РФ. Найти главу семейства оказалось нетрудно: он сам оставил геолокацию под нашумевшим видеороликом.
Сейчас оба родителя находятся под стражей. Пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю информирует, что у пары обнаружили запрещенные вещества.
«В ходе осмотра места происшествия у них было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета и приспособление для употребления наркотических веществ. На законное требование пройти к служебному автомобилю для доставления в отдел полиции они ответили категорическим отказом, оказав физическое сопротивление. В отношении мужчины и женщины был составлен административный материал по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По решению суда на них был наложен административный арест сроком на 10 суток», - сообщили в МВД.
Оказалось, что отца зовут Игорь, он вместе с женой и дочерью жил в палатке на территории Ажекского экопарка. Герой видео не считает свои методы воспитания неправильными и уверен, что наоборот помогает дочери правильно сформировать костную систему и укрепить связки.
«Активность, я считаю, необходимо ребенку давать с детства — давать ему ползать, быть ему немножечко на шарнирах, кувыркать его, жамкать и прочее», — комментирует свои действия молодой родитель.
Знакомые Игоря называют его немного странным, но очень добрым «неформалом».
«Знаю, что у него до этого были жена и ребенок. Она нашла мужика поперспективнее. Квартиру и прочее оставил им. Сам остался ни с чем, и вот встретил потом свою нынешнюю жену. Возможно, ему нужна помощь какая-то — психологическая, медицинская», — поделился подробностями один из знакомых Игоря.
Сейчас ситуацией занимаются органы опеки и генпрокуратура, которая будет контролировать ход расследования.
Фото и видео: Instagram
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