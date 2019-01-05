Организатор концерта обвинил Наргиз Закирову в алкоголизме за отказ работать с ним?

Некоторое время назад организатор концертов Сергей Лавров дал откровенное интервью «Собеседнику», в котором рассказал о пагубном пристрастии звезды «Голоса» Наргиз Закировой к алкоголю и ее звездной болезни. По словам Лаврова, работать с певицей очень сложно, поскольку она предъявляет завышенные требования к организации концертов, позволяет себе выходить на сцену в нетрезвом состоянии.
В недавнем разговоре с порталом StarHit Закирова рассказала, что действительно работала с Сергеем Лавровым. По словам артистки, Лавров очень настойчиво предлагал свои услуги по организации концертов. «На самом деле, я достаточно долго работаю с одними и теми же прокатчиками. Экспериментировать с посторонними нет нужды, да и собственно и желания тоже, так как нас, эти люди устраивают сполна. Работу свою исполняют безукоризненно и даже более чем. Да и сработались уже, с полу взгляда друг друга понимаем. Тут откуда не возьмись, Лавров возник. Умолял моего бывшего концертного директора провезти нас по двум городам. Согласились. Вот тут то все и началось», — цитирует Наргиз портал.
Как выяснилось, команда Лаврова плохо организовала концерт исполнительницы в Тольятти: «Самого Лаврова не было, он тем временем, как выяснилось, в Италии находился. Работали, по всей видимости, его люди. Первое ощущение, что они райдер наш в глаза не видели. Не говоря уже о том, что один из них заявил начало концерта в 18.00, а второй в 19:00. Я извинилась перед публикой за то, что меня час в зале ожидала. Мой поклон им за то, что никто не ушел. А если бы и ушел, не удивилась бы. Этот казус был последней каплей в переполнившейся чаше циничного пренебрежения к нам, а главное, к делу, которым они решили заниматься. Я прямо со сцены заявила о том, что с этими людьми, впредь, я работать отказываюсь». Стоит отметить, что в Сети можно найти видео обращения певицы к зрителям в ДК Тольятти.
По мнению Наргиз Закировой, заявление Лаврова о ее звездной болезни появилось из-за обиды и желания отомстить: «Не секрет, как коварна и мстительна брошенная и отвергнутая женщина. И маловероятно, что Mrs. Lavrov, является исключением».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram