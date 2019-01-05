Организатор концерта обвинил Наргиз Закирову в алкоголизме за отказ работать с ним?

Некоторое время назад организатор концертов Сергей Лавров дал откровенное интервью «Собеседнику», в котором рассказал о пагубном пристрастии звезды «Голоса» Наргиз Закировой к алкоголю и ее звездной болезни. По словам Лаврова, работать с певицей очень сложно, поскольку она предъявляет завышенные требования к организации концертов, позволяет себе выходить на сцену в нетрезвом состоянии.

В недавнем разговоре с порталом StarHit Закирова рассказала, что действительно работала с Сергеем Лавровым. По словам артистки, Лавров очень настойчиво предлагал свои услуги по организации концертов. «На самом деле, я достаточно долго работаю с одними и теми же прокатчиками. Экспериментировать с посторонними нет нужды, да и собственно и желания тоже, так как нас, эти люди устраивают сполна. Работу свою исполняют безукоризненно и даже более чем. Да и сработались уже, с полу взгляда друг друга понимаем. Тут откуда не возьмись, Лавров возник. Умолял моего бывшего концертного директора провезти нас по двум городам. Согласились. Вот тут то все и началось», — цитирует Наргиз портал.