Орбакайте в косухе, Валерия в белоснежной шубе и другие звезды на открытии модного бутика
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба
На первой линии ГУМа состоялось торжественное открытие обновленного бутика BOSCO FAMILY.
Под барабанную дробь оркестра и ритмичный шаг настоящих пехотинцев гости собирались в новом пространстве магазина, там их встречали лично председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и член совета Екатерина Моисеева.
Фото: Пресс-служба
Мероприятие посетили Валерия и Иосиф Пригожины, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Иван Янковский, Павел Табаков, Олег и Анастасия Меньшиковы, Кристина Орбакайте и Михаил Земцов, Александр и Екатерина Стриженовы, Ингеборга Дапкунайте и многие другие.
Фото: пресс-служба
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