Орбакайте — в готике, Собчак — в неоне: ТОП-10 стильных нарядов звезд с «Премии МУЗ-ТВ»

Знаменитости, которые уже соскучились по мероприятиям подобного масштаба, прибывали в «Мегаспорт» в нарядах, от которых пестрило в глазах. Кто-то выбрал кричащий стиль, кто-то предпочел сдержанные и стильные образы.

Passion.ru представляет ТОП-10 самых удачных костюмов артистов (мнение редакции может отличаться от мнения читателей, — прим. ред.).

Одна из ведущих праздника Ксения Собчак за вечер сменила несколько нарядов. Сначала она встречала гостей в нелепом костюме — высоких «дырявых» сапогах, напоминавшем нижнее белье бежевом платье-корсете и в ярко-розовом лифе. Ее look выглядел так, будто она забыла надеть топ.

Но после она переоделась и в буквальном смысле засветилась. Костюм с жакетом и мини-юбкой желто-неонового цвета придал образу журналиста свежести. А пикантности добавили нарисованные на ногах тату.