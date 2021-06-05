Орбакайте — в готике, Собчак — в неоне: ТОП-10 стильных нарядов звезд с «Премии МУЗ-ТВ»
Знаменитости, которые уже соскучились по мероприятиям подобного масштаба, прибывали в «Мегаспорт» в нарядах, от которых пестрило в глазах. Кто-то выбрал кричащий стиль, кто-то предпочел сдержанные и стильные образы.
Passion.ru представляет ТОП-10 самых удачных костюмов артистов (мнение редакции может отличаться от мнения читателей, — прим. ред.).
Одна из ведущих праздника Ксения Собчак за вечер сменила несколько нарядов. Сначала она встречала гостей в нелепом костюме — высоких «дырявых» сапогах, напоминавшем нижнее белье бежевом платье-корсете и в ярко-розовом лифе. Ее look выглядел так, будто она забыла надеть топ.
Но после она переоделась и в буквальном смысле засветилась. Костюм с жакетом и мини-юбкой желто-неонового цвета придал образу журналиста свежести. А пикантности добавили нарисованные на ногах тату.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Светлана Лобода не стала изменять себе и надела кожаный обтягивающий комбинезон цвета винного оттенка, подчеркнувший ее идеальную фигуру.
Полина Гагарина появилась в «Мегаспорте» в платье с пикантным верхом. Несмотря на то, что наряд певицы скрывал верхнюю часть ее тела минимально, не оставляя полета фантазии, смотрелся он на стройной артистке максимально гармонично.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Кристина Орбакайте, отметившая совсем недавно красивый юбилей, позировала фотографам в шикарном черном вечернем платье с пышными оборками на юбке и со змеей на груди. Готический стиль удачно контрастировал с белой кожей артистки, подчеркивая ее свежесть.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ида Галич, встречавшая прибывающих гостей, в праздничный вечер напоминала снежную королеву. Блогер надела белоснежный костюм с максимально широкими брюками, полупрозрачной рубашкой (белья под ней не было) и накинутом на плечи кейпом. «Холодности» наряду придали серебряный пояс и крупные серьги.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Дима Билан пригласил на церемонию Екатерину Давыдову, которая снялась в его клипе «Она моя». Оба они надели гармонирующие наряды. Билан позировал в костюме-тройке желтого цвета, а Давыдова (мать четверых детей!) блистала в мини-платье ярко-желтого оттенка, подчеркнувшем ее загорелую кожу и идеальную фигуру.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Одна из звезд церемонии «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Анастасия Ивлеева также, как и Собчак переодевалась несколько раз. Но в начале вечера она позировала в плотной шелковой юбке с разрезом до бедра и высокой посадкой и в лаконичном черном топе с открытыми плечами.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Instagram-дива Наталья Давыдова для выхода в свет выбрала пикантное, сверкающее, полупрозрачное платье оригинального кроя. Наряд, идеально севший на идеальную фигуру в очередной раз доказал, что не зря модный блогер значительную часть жизни уделяет спорту.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Экс-солистка группы Reflex Ирина Нельсон для участия в музыкальном празднике выбрала платье жакет с перьями по левому борту. Под него певица надела сверкающий черный топ. И, если бы не черные колготки, подпортившие внешний вид, образ Ирины можно было бы назвать идеальным.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
И маленький бонус. Солисты группы RASA Виктор Поплеев и Дарья Шейко приехали в «Мегаспорт» с 7-месячной дочерью Евой. Наряд мамы малышки мы не комментируем, а то, как одели ребенка, заслуживает отдельного внимания. Ева позировала на руках отца в алом комбинезоне и такой же повязке-бантике на голове.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Чей наряд вам понравился больше всего? Проголосуйте.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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