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Орбакайте появилась в архивном платье от дизайнера из сериала Netflix

Кристина Орбакайте показала, в чем нужно встречать новый год. Для записи новогоднего шоу на Первом звезда выбрала несколько образов, причем два из них в серебряных тонах.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Орбакайте в Holston

Фото: instagram.com/orbakaite_k

Певица поделилась с поклонниками несколькими кадрами со съемок. На первой фотографии под черным бархатным пальто можно разглядеть или топ, или платье, напоминающее модную кольчугу, переливающуюся под светом софитов.

«Самый сказочный месяц в году однозначно декабрь! В новогоднюю ночь встречаемся у телеэкранов и поем легендарные хиты 90-х вместе», — написала звезда в своем инстаграм.

Кроме кольчуги, певица примерила и наряд из архивной коллекции Дома моды Holston, сериал про который вышел этим летом на одном из стриминговых сервисов. Она выступила в гофрированном платье с рукавами летучая мышь, дополнила ретрообраз широким серебряным ремнем и браслетом из множества бусин. Кстати, редкий наряд в коллекции Орбакайте достаточно давно, но на ТВ она в нем еще не появлялась.

Дом моды Holston был на пике популярности в 70-80 годы в Америке, дизайнера Роя Холстона называли «американским Ивом Сен-Лораном». Его наряды носили Лайза Миннелли, Эльза Перетти, Марта Грэм. К сожалению, в начале 90-х после безуспешных попыток вернуть Дому былую яркость дизайнер скончался.

Кристина Орбакайте в своих сториз поделилась бэкстейдж-кадрами со съемок новогодней программы на Первом. Конечно же, она не раскрыла подробностей, но обещала, что зрителей ждет сюрприз.

Фото: GlobalLookPress

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