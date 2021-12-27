Орбакайте появилась в архивном платье от дизайнера из сериала Netflix

Певица поделилась с поклонниками несколькими кадрами со съемок. На первой фотографии под черным бархатным пальто можно разглядеть или топ, или платье, напоминающее модную кольчугу, переливающуюся под светом софитов.

«Самый сказочный месяц в году однозначно декабрь! В новогоднюю ночь встречаемся у телеэкранов и поем легендарные хиты 90-х вместе», — написала звезда в своем инстаграм.