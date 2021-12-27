Орбакайте появилась в архивном платье от дизайнера из сериала Netflix
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/orbakaite_k
Певица поделилась с поклонниками несколькими кадрами со съемок. На первой фотографии под черным бархатным пальто можно разглядеть или топ, или платье, напоминающее модную кольчугу, переливающуюся под светом софитов.
«Самый сказочный месяц в году однозначно декабрь! В новогоднюю ночь встречаемся у телеэкранов и поем легендарные хиты 90-х вместе», — написала звезда в своем инстаграм.
Кроме кольчуги, певица примерила и наряд из архивной коллекции Дома моды Holston, сериал про который вышел этим летом на одном из стриминговых сервисов. Она выступила в гофрированном платье с рукавами летучая мышь, дополнила ретрообраз широким серебряным ремнем и браслетом из множества бусин. Кстати, редкий наряд в коллекции Орбакайте достаточно давно, но на ТВ она в нем еще не появлялась.
Дом моды Holston был на пике популярности в 70-80 годы в Америке, дизайнера Роя Холстона называли «американским Ивом Сен-Лораном». Его наряды носили Лайза Миннелли, Эльза Перетти, Марта Грэм. К сожалению, в начале 90-х после безуспешных попыток вернуть Дому былую яркость дизайнер скончался.
Кристина Орбакайте в своих сториз поделилась бэкстейдж-кадрами со съемок новогодней программы на Первом. Конечно же, она не раскрыла подробностей, но обещала, что зрителей ждет сюрприз.
Фото: GlobalLookPress