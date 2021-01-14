Орбакайте показала забавное видео с Киркоровым и поросятами: «Мои родичи»
Фото: Starface
Кристина Орбакайте, проживающая большую часть года в США с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой, улетела отдыхать на Багамы в компании четвертого мужа своей матери Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова. Знаменитости арендовали небольшой частный самолет. Филипп, протоколирующий для соцсети каждый свой шаг, показал, как его дети и семья Кристины загружаются в салон для полета.
Багамы славятся не только чистыми пляжами и океаном с лазурной водой, но и живущими на берегу дикими свиньями, которые не боятся людей. Кристина Орбакайте показала забавное видео с Филиппом Киркоровым, которого животные привели в восторг. Артист, не скрывая эмоций, комментировал общение с «пятачками», носил их на руках и даже кормил.
«Мои родичи», — с юмором сказала в камеру Кристина.
Филипп Киркоров и Алла Пугачева были женаты 11 лет. После развода в 2005 году экс-супруги сохранили дружеские отношения. Многие праздники они проводят вместе. Киркоров также дружит с пятым мужем Примадонны Максимом Галкиным. Артисты часто обмениваются любезностями в Сети.
После развода со своей единственной супругой, которую он до сих пор называет музой и величайшей женщиной, Филипп Киркоров решился стать отцом. Дочь Алла-Виктория родилась в Майами 26 ноября 2011 года, а сын Мартин — 29 июня 2012-го. Знаменитый отец проводит максимум времени с наследниками, берет их с собой на гастроли и в путешествия по всему миру.
Фото и видео: Instagram Филиппа Киркорова, Кристны Орбакайте, Starface
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