Орбакайте показала забавное видео с Киркоровым и поросятами: «Мои родичи»

Багамы славятся не только чистыми пляжами и океаном с лазурной водой, но и живущими на берегу дикими свиньями, которые не боятся людей. Кристина Орбакайте показала забавное видео с Филиппом Киркоровым, которого животные привели в восторг. Артист, не скрывая эмоций, комментировал общение с «пятачками», носил их на руках и даже кормил.

«Мои родичи», — с юмором сказала в камеру Кристина.