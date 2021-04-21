Орбакайте, Харатьян и другие: 10 российских актеров, знаменитых с детства

Кристина Орбакайте

У Кристины не было другого пути, как стать артисткой. Она родилась в семье певицы Аллы Пугачевой и циркового артистка Микаса Орбакаса. То, что девочка растет артистичной, было понятно с детства. К тому же бабушка с материнской линии делала все, чтобы внучка развивала в себе таланты. Кристина постоянно была занята, то учебой игре на фортепиано, то в других секциях. Времени играть во дворе, как другие дети, у нее просто не было.

Зато усердный труд дал свои результаты: в школьном возрасте Орбакайте попала в фильм Ролана Быкова «Чучело», где снималась с Юрием Никулиным.

Тепеь Кристина не просто дочь Примадонны, но и одна самых востребованных певиц и актрис.