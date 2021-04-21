Орбакайте, Харатьян и другие: 10 российских актеров, знаменитых с детства
Фото: Starface
Дмитрий Харатьян
Когда Харатьян еще учился в школе на пробы на «Мосфильм» его позвала знакомая девочка. Но из десятков претендентов на роль девятиклассника Игоря Грушко режиссер выбрал Дмитрия Харатьяна. Фильм вышел в 1976 году, и Харатьян проснулся знаменитым. Дмитрий — поющий актер, но обе песни в фильме — «Когда уйдем со школьного двора…» и «Когда роняет капли первый дождь…» — за него исполняет ансамбль «Добры молодцы».
Сейчас Харатьян Народный артист России с фильмографией в 107 кинолент.
Кристина Орбакайте
У Кристины не было другого пути, как стать артисткой. Она родилась в семье певицы Аллы Пугачевой и циркового артистка Микаса Орбакаса. То, что девочка растет артистичной, было понятно с детства. К тому же бабушка с материнской линии делала все, чтобы внучка развивала в себе таланты. Кристина постоянно была занята, то учебой игре на фортепиано, то в других секциях. Времени играть во дворе, как другие дети, у нее просто не было.
Зато усердный труд дал свои результаты: в школьном возрасте Орбакайте попала в фильм Ролана Быкова «Чучело», где снималась с Юрием Никулиным.
Тепеь Кристина не просто дочь Примадонны, но и одна самых востребованных певиц и актрис.
Алеексей Кравченко
Алексей рос без отца, и, чтобы помочь матери, бросил школу, окончив только 8-летку, и пошел учиться на фрезеровщиков. И студент ПТУ прошел отбор в фильм Элема Климова «Иди и смотри». Актер вспоминал, что съемки длились много месяцев, большую часть времени он прожил один, при этом сидел на жесткой диете, так как режиссеру нужен был худой подросток. Матери было запрещено навещать сына.
К 50 годам Кравченко сыграл в 86 фильмах.
Ольга Машная
Ольга Машная стала известна после съемок в «Гардемаринах» Светланы Дружининой, где исполнила роль Софьи. Но Ольга Снимается с раннего детства. Девочка с пронзительным взглядом больших глаз дебютировала в картине Григория Никулина «Первые радости».
Фото: Кадр фильма
Вячеслав Манучаров
Сегодня Вячеслав манучаров известный актер, шоумен и многодетный отец. Но впервые на экране он появился в сериале «Простые истины» про жизнь школьников. Там он предстал в роли полноватого и неуклюжего Паши Белкина. Также Вячеслав снимался в рекламе: наверняка, многие, кому больше 35 лет, помнят ролики с его участием.
С тех пор артист похудел на 75 кг.
Настя Задорожная и Данила Козловский
Проект «Простые истины» родил многих знаменитостей. В этом же сериале снимались Настя Задорожная и Данила Козловский.
Настя Задорожная играет в кино, сериалах, поет, работает моделью. Успеха она добилась в разныхамплуа, ну а первый успех ей принес сериал «Простые инстины».
Там ее коллегой был секс-символ современного кино Данила Козловский, который теперь не только снимается, но и снимает фильмы.
Алексей Серебряков
Алексею Серебрякову 56 лет и он снялся в 148 фильмах. А дебют актера состоялся в детстве. Он учился в музыкальной школе игре на баяне. И однажды его снимок с фоторепортажа выступления юных музыкантов увидели менеджеры киностудии. Они искали мальчика, похожего на актера Вадима Мпиридонова, с которым предстояло играть в фильме «Отец и сын». После Серебряков появился в легендарном «Вечном зове».
Фото: Кадр фильма
Лиза Арзамасова
Многие уверены, что знаменитая «папина дочка» дебютировала в сериале в роли Галины Сергеевны. Но это не так. Лиза начала сниматься намного раньше: в 2002 году она появилась в сериале «Ковчег» в роли Маши.
Фото: Кадр фильма
Яна Поплавская
Яна родилась в актерской семье — ее мама Евгения Поплавская была знаменитой акрисой. Яна дебютировала в кино в 4 года в фильме «Помни имя свое» с Людмилой Касаткийной в главной роли. Правда, при монтаже эпизод с Яной вырезали. Зато вскоре в ее жизни появилась «красная шапочка», которая сделала ее знаменитой на всю жизнь.
Фото: Кадр фильма
Фото и видео: Starface, Instagram Кристины Орбакайте, Насти Задорожной, Данилы Козловского, Вячеслава Манучарова, Алексея Кравченко, Лизы Арзамасовой, Яны Поплавской, Алексея Серебрякова, Данилы Козловского, фильма «Гардемарины-4», кадры фильмов
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