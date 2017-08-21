Юлия Пересильд сообщила поклонникам печальную новость.

Актриса получила серьезную травму, пролив на себя кипяток. В блоге она опубликовала фото своих перебинтованных ног и рассказала, что получила ожоги второй и третей степени.

«Не успела я обрадоваться как в жизни все хорошо и здорово! Какие волшебные люди встречаются у меня на пути! Как Пространство опустило меня на землю! Пролила на себя кипяток! Провела день в ожоговом центре. В общем как любим. Сижу на обезболивании и каждые 3-4 часа добавляю. Ибо орать и плакать стыдно и не хочется детей пугать, а терпеть молча сложно. Понедельник- день тяжёлый ... крепитесь. #ожог #отожглавпрямомсмыслеслова #ожоги2-3степени #попилачайку», - написала она.

Обеспокоенные фанаты пожелали Юле скорейшего выздоровления и дали советы, как бороться с болью: «Юлечка, выздоравливайте!», «Юля Вы мужественная женщина. Все будет хорошо.», «Жалко ножки, скорее выздоравливайте.», «Юлечка! Поправляйся!! С такими человечками быстрее все заживет!».

Фото: instagram