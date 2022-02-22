Опять влюблена? Кристина Асмус заинтриговала жарким фото в объятиях незнакомца

В очередной раз она заинтриговала подписчиков жарким фото в объятиях незнакомца. Кто он, Кристина раскрывать не стала, но отметила, что обожает такие понедельники.

Поклонники не заставили себя ждать в комментариях. «Надеюсь, это не со съемок фильма?» — посыпались вопросы. Многие предположили, что Асмус снова влюблена.