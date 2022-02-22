Опять влюблена? Кристина Асмус заинтриговала жарким фото в объятиях незнакомца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/asmuskristina
Кристина Асмус — одна из самых обсуждаемых актрис. Впрочем, она наслаждается славой, на критику не реагирует и раз за разом новыми публикациями (часто откровенными) вызывает интерес публики.
В очередной раз она заинтриговала подписчиков жарким фото в объятиях незнакомца. Кто он, Кристина раскрывать не стала, но отметила, что обожает такие понедельники.
Поклонники не заставили себя ждать в комментариях. «Надеюсь, это не со съемок фильма?» — посыпались вопросы. Многие предположили, что Асмус снова влюблена.
К Кристине Асмус приковано пристальное внимание с тех пор, как она развелась с Гариком Харламовым. Их брак длился 8 лет и распался в 2020-м. Больше о личной жизни актриса не рассказывала.
Гарик же уже несколько месяцев счастлив в отношениях с актрисой Катериной Ковальчук, с которой познакомился на съемках фильма «Гусар». Последние недели они появлялись на публике порознь, чем спровоцировали слухи о разрыве отношений. Но пару дней назад стало ясно, что Харламов и Ковальчук все еще вместе — он побывал на дне рождения любимой.
Фото и видео: Komsomolskaya Pravda/ Global look press, Instagram