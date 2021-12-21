Опять суд: на продюсерский центр Лепса подали иск из-за сорванного концерта в Кремле

Причиной конфликта стал несостоявшийся юбилейный концерт 76-летнего композитора Юрия Антонова, который продюсерский центр Григория Лепса взялся организовывать еще в декабре прошлого года. Мероприятие должно было проходить в Кремлевском дворце, однако по причине очередной волны пандемии коронавируса было перенесено на май этого года.

В мае концерт не состоялся, и вновь был перенесен на гораздо позднюю дату. Билеты представлены в продаже на 7 апреля 2022 года, правда, уже не в Кремль, как было запланировано, а на другую концертную площадку — «Крокус Сити Холл». Организаторы мероприятие сменили ее не смотря на договоренности с представителями Кремлевского дворца.

Данная эта ситуация крайне не понравилась вторым. Неожиданная смена площадки и отмена запланированного концерта принесла Кремлю внушительные убытки в размере 1,95 миллионов рублей. Именно указанную сумму представители собираются взыскать при помощи суда с продюсерского центра Григория Лепса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.