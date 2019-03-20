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Опубликованы первые снимки Чулпан Хаматовой в роли Доктора Лизы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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С Хаматовой в фильме играют Хабенский, Догилева и другие известные актеры

Фото: Пресс-служба кинокомпании
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Специально для образа актриса и филантроп перекрасилась в блондинку.

На днях начались съемки фильма о Елизавете Глинке, которую все знают как Доктора Лизу. Работу над картиной начала кинокомпания «Кит». И ее пресс-служба показала первые снимки со съемочной площадки. Родственники погибшей дали согласие на то, чтобы ее историю показали на большом экране. Режиссером картины стала Оксана Карас.

Чулпан Хаматова лично знала трагически погибшую в авиакатастрофе Елизавету Глинку. Гибель основателя фонда «Справедливая помощь» в 2016 году для многих стала шоком.

Хаматова призналась, что роль дается ей нелегко из-за объема личность ее героини: «Столько дел в ее жизни, эта роль воодушевляет, а с другой стороны — пугает», — признавалась 43-летняя актриса. После она отметила, что ей приятно показать азарт, почему люди помогают друг другу, почему Елизавета Глинка не проходила мимо чужого горя.

В фильме также снимаются Константин Хабенский, Анджей Хыра, Юлия Ауг, Татьяна Догилева и другие кинозвезды. Сюжет картины строится вокруг одного дня из жизни Доктора Лизы. Но именно через одни сутки пытаются раскрыть ее личность.

«Я знаю, что Лиза там смотрит на все на это и будет пристально нас отслеживать и, может быть, оберегать от чего-то», - рассказывает Чулпан Хаматова.

Чулпан Хаматова не только известная театральная и киноактриса, народная артистка России и двукратный лауреат Государственной премии России, она еще и известный филантроп и сооснователь фонда «Подари жизнь». В интервью Чулпан признавалась, что готова пойти на все, чтобы фонд получал больше денег и мог спасать больше жизней.

В прокат фильм выйдет в 2020 году, а премьера пройдет на телеканале НТВ.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, пресс-служба кинокомпании «КИТ»

Видео: youtube.com/ СЕГОДНЯ

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