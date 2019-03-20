Опубликованы первые снимки Чулпан Хаматовой в роли Доктора Лизы

На днях начались съемки фильма о Елизавете Глинке, которую все знают как Доктора Лизу. Работу над картиной начала кинокомпания «Кит». И ее пресс-служба показала первые снимки со съемочной площадки. Родственники погибшей дали согласие на то, чтобы ее историю показали на большом экране. Режиссером картины стала Оксана Карас.

Чулпан Хаматова лично знала трагически погибшую в авиакатастрофе Елизавету Глинку. Гибель основателя фонда «Справедливая помощь» в 2016 году для многих стала шоком.