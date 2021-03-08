Опра Уинфри прокомментировала слова Меган Маркл о расизме в королевской семье

Вечером 7 марта миллионы телезрителей по всему миру смогли увидеть беседу легендарной журналистки с самой обсуждаемой парой современности. В разговоре с Опрой супруги раскрыли многие секреты жизни в Великобритании и взаимоотношений с королевской семьей.

Как оказалось, свадьба Гарри и Меган состоялась еще за три дня до официальной свадьбы. Кстати, кроме них и епископа Кентерберийского (духовный глава Церкви Англии в Великобритании) никого не было. «Мы хотели заключить союз между нами», — пояснила герцогиня Сассекская.