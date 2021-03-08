Опра Уинфри прокомментировала слова Меган Маркл о расизме в королевской семье
Фото: Global Look Press
Об этом она заявила в эфире телеканала CBS. Телеведущая Опра Уинфри сказала, что слова жены британского принца Гарри Меган Маркл о расизме в королевской семье не относятся к самой королеве Великобритании Елизавете II и ее мужу. Напомним, что герцогиня Сассекская в интервью отметила, что члены королевский семьи отличаются от «людей, управляющих этим институтом». По словам Маркл, у нее сложились хорошие отношения с Елизаветой II. Тут же экс-актриса рассказала и о расизме во дворце — во время ее беременности Арчи некоторые из членов королевской четы «были обеспокоены» тем, насколько темной будет его кожа. «Я не хочу нанести еще больший урон семье», — ответила она на вопрос, кто же является расистом на самом деле.
Вечером 7 марта миллионы телезрителей по всему миру смогли увидеть беседу легендарной журналистки с самой обсуждаемой парой современности. В разговоре с Опрой супруги раскрыли многие секреты жизни в Великобритании и взаимоотношений с королевской семьей.
Как оказалось, свадьба Гарри и Меган состоялась еще за три дня до официальной свадьбы. Кстати, кроме них и епископа Кентерберийского (духовный глава Церкви Англии в Великобритании) никого не было. «Мы хотели заключить союз между нами», — пояснила герцогиня Сассекская.
Фото и видео: Global Look Press
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