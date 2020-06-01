Операция «Свобода»: дети-двойняшки Дианы Арбениной сбежали из дома в новом клипе матери

«Идея родилась спонтанно. Наблюдала за детьми, видела, как им непросто с непривычки обучаться дистанционно, и как они мечтают захлопнуть Zoom и убежать на улицу. Так и родилась эта веселая, но, понятно, несерьезная история побега. Предложила реализовать идею Кате Резвовой, с которой мы сотрудничали ранее по постановке нашего шоу в "Олимпийском". В съемках был задействован весь дом и наша снайперской студия, которую мы строили всем миром на planeta.ru», — рассказала о съемках Диана Арбенина.

«Съемки мне понравились. А еще один из двух дней мы не учились, и это тоже очень понравилось! Было иногда сложно – очень много дублей, но все равно здорово! Больше всего мне понравилось, как мы запихивали Гришу в багажник, а еще смотреть, как работают операторы, в будущем хочу быть именно оператором», — поделилась эмоциями одна из актрис Марта.

«Мне понравилось, что можно было участвовать не только как актер, но и иногда помогать на площадке. Я кричал "Так! Еще дубль!" или "Хлопушку давай!". И коптером я помогал управлять. Мы после первого дня спросили маму, возьмет ли она нас еще сниматься в клипе. Ответила, что зависит от того, как будем учиться…», — рассказал о своих ярких переживаниях Артем Арбенин.