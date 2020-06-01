Операция «Свобода»: дети-двойняшки Дианы Арбениной сбежали из дома в новом клипе матери
Фото: Пресс-служба
10-летние дети Дианы Арбениной Марта и Артем стали главными героями ее нового клипа на песню «Казино». Видео стало одним из самых игровых за всю историю «Ночных снайперов». Марта и Артем продемонстрировали свои актерские таланты, которые оттачивали в студии Константина Хабенского.
Идея «включить» детей в сценарий появилась у Арбениной во время долгой самоизоляции, когда она наблюдала за детьми. В итоге получилось легкое видео, про детей, свободу и любовь.
Съемки из-за требований соблюдать меры безопасности во время пандемии были непростыми, но забавными. Режиссер Екатерина Резвова руководила съемками, находясь за 2 000 километров от загородного дома Арбениной, где все и происходило. Лабрадор Гриша, впервые появившийся на экранах, никак не хотел играть порученную ему роль, а снимающий некоторые кадры коптер и вовсе улетел на соседский участок. Тем не менее, все получилось.
Фото: Пресс-служба
«Идея родилась спонтанно. Наблюдала за детьми, видела, как им непросто с непривычки обучаться дистанционно, и как они мечтают захлопнуть Zoom и убежать на улицу. Так и родилась эта веселая, но, понятно, несерьезная история побега. Предложила реализовать идею Кате Резвовой, с которой мы сотрудничали ранее по постановке нашего шоу в "Олимпийском". В съемках был задействован весь дом и наша снайперской студия, которую мы строили всем миром на planeta.ru», — рассказала о съемках Диана Арбенина.
«Съемки мне понравились. А еще один из двух дней мы не учились, и это тоже очень понравилось! Было иногда сложно – очень много дублей, но все равно здорово! Больше всего мне понравилось, как мы запихивали Гришу в багажник, а еще смотреть, как работают операторы, в будущем хочу быть именно оператором», — поделилась эмоциями одна из актрис Марта.
«Мне понравилось, что можно было участвовать не только как актер, но и иногда помогать на площадке. Я кричал "Так! Еще дубль!" или "Хлопушку давай!". И коптером я помогал управлять. Мы после первого дня спросили маму, возьмет ли она нас еще сниматься в клипе. Ответила, что зависит от того, как будем учиться…», — рассказал о своих ярких переживаниях Артем Арбенин.
Фото и видео: Instagram, пресс-служба, youtube-канал Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
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