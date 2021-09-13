«Столкнули меня с лестницы»: отец Даны Борисовой обвиняет бывшую жену в нападении

В то же время телеведущая не стала отрицать, что между ней и папой случился конфликт, а сам он просил деньги. «Потасовка в квартире была», — отметила 45-летняя Дана.

По словам самого отца, он стал жертвой нападения бывшей жены и ее нового гражданского мужа, с которым она вернулась недавно из Крыма, а к экс-возлюбленной и дочери домой он пришел только после звонка внучки Полины: «Она рассказала, что бабушка приехала из Крыма и привезла с собой какого-то мужчину, который ходит по квартире в трусах, матерится, орет. Заставляет покупать продукты из ресторана. Она сказала: "Дедушка, приезжай, пожалуйста, поживи здесь. Почему кто-то чужой живет? Я хочу, чтобы рядом со мной был ты"».

После чего мужчина решил навестить внучку, где и случилась потасовка, в результате которой Александр Борисов попал в больницу: «Екатерина Ивановна вылетела, как фурия, стала оскорблять меня, кричать. Стала звать своего альфонса. Он выскочил в шортах, я был ошарашен. Они налетели на меня вдвоем. Стали толкать и сбросили с лестницы», — пояснил он.

Мама Даны тоже появилась в студии, заявив, что сильного конфликта не было. Она действительно позвала своего гражданского супруга после того, как Борисов начал нападать на нее с кулаками. Но сильной драки, по ее словам, не было — только небольшая потасовка. После работы специалистов, психологов, врача и полиграфа было определено, что ссадины Александра настоящие, а вот синяки Екатерина Ивановны, вероятнее всего, нарисованы.

А в ссоре между родными виновата каждая сторона. И Александр, который без конца злоупотреблял помощью дочери, что та не поверила, когда ему действительно нужно было лечение. Вероятнее всего, мужчина и правда упал из-за низкого давления и попал в больницу. И Дана, которая отказалась помочь отцу в трудную минуту. И Екатерина Ивановна, которая преувеличила масштабы конфликта и нарисовала синяки.