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«Столкнули меня с лестницы»: отец Даны Борисовой обвиняет бывшую жену в нападении

Героями нового выпуска скандального шоу «Детектор лжи» стали телеведущая Дана Борисова и ее родители, где отец признался в том, что стал жертвой избиения своей бывшей супругой и ее новым возлюбленным. Но до этого, по словам мужчины, он тяжело переболел коронавирусом, для восстановления после которого пенсионеру необходимы были деньги. Дать небольшую сумму дочь категорически отказалась, а на самом шоу начала утверждать, что многое из сказанного родителем — неправда.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Борисов предоставил фото из реанимации после скандала

Фото: Кадры из программы «Детектор лжи»

По словам ведущей и светской львицы, она регулярно помогает отцу, но мужчина часто пользуется ее добротой и может придумать то, чего нет на самом деле. Как полагает Борисова, ее отца никто не избивал, а синяки и ссадины появились у него после падения в другом месте: «Папа у меня не в больницах находится с февраля и 26 дней дома. Он находился 26 дней дома, в свободное время он загорает в нашем Серебряном Бору. В жару 45 градусов», — заверила звезда.

В то же время телеведущая не стала отрицать, что между ней и папой случился конфликт, а сам он просил деньги. «Потасовка в квартире была», — отметила 45-летняя Дана.

По словам самого отца, он стал жертвой нападения бывшей жены и ее нового гражданского мужа, с которым она вернулась недавно из Крыма, а к экс-возлюбленной и дочери домой он пришел только после звонка внучки Полины: «Она рассказала, что бабушка приехала из Крыма и привезла с собой какого-то мужчину, который ходит по квартире в трусах, матерится, орет. Заставляет покупать продукты из ресторана. Она сказала: "Дедушка, приезжай, пожалуйста, поживи здесь. Почему кто-то чужой живет? Я хочу, чтобы рядом со мной был ты"».

После чего мужчина решил навестить внучку, где и случилась потасовка, в результате которой Александр Борисов попал в больницу: «Екатерина Ивановна вылетела, как фурия, стала оскорблять меня, кричать. Стала звать своего альфонса. Он выскочил в шортах, я был ошарашен. Они налетели на меня вдвоем. Стали толкать и сбросили с лестницы», — пояснил он.

Мама Даны тоже появилась в студии, заявив, что сильного конфликта не было. Она действительно позвала своего гражданского супруга после того, как Борисов начал нападать на нее с кулаками. Но сильной драки, по ее словам, не было — только небольшая потасовка. После работы специалистов, психологов, врача и полиграфа было определено, что ссадины Александра настоящие, а вот синяки Екатерина Ивановны, вероятнее всего, нарисованы.

А в ссоре между родными виновата каждая сторона. И Александр, который без конца злоупотреблял помощью дочери, что та не поверила, когда ему действительно нужно было лечение. Вероятнее всего, мужчина и правда упал из-за низкого давления и попал в больницу. И Дана, которая отказалась помочь отцу в трудную минуту. И Екатерина Ивановна, которая преувеличила масштабы конфликта и нарисовала синяки.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram