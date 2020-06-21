«Они самая уникальная пара из всех, что я знаю»: Соколовский поздравил родителей с годовщиной свадьбы

«Не буду много писать) Скажу, что они самая уникальная пара из всех, что я знаю и вчера, глядя на них, на то как они смотрят друг на друга, многие снова поверили в любовь♥️ ⠀ Они могут сколько угодно выяснять кого и что устраивает, но стоит им подойти друг к другу и всё это куда-то улетучивается! Я вижу в их отношениях нежность, которой нет даже у многих пар проходящих конфетно-букетный период! Папа, Мама, я вас очень сильно люблю и во многом вами восхищаюсь♥️ ⠀ Дать клятву, ещё раз, и впервые сыграть свадьбу, только уже через 30 лет - это очень сильно и показательно! Спасибо ВАМ за всё♥️», - трогательно поздравил родителей певец.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)