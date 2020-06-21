«Они самая уникальная пара из всех, что я знаю»: Соколовский поздравил родителей с годовщиной свадьбы
Фото: Instagram/ @vs20
Владу Соколовскому повезло родиться в творческой семье: отец - хореограф, мать - цирковая артистка. Родители певца всегда были переданы не только своему делу, но и друг другу. Недавно супруги отметили 30-летие совместной жизни, и Влад, конечно же, присутствовал на празднике. Отец и мать исполнителя не только повторили друг другу клятву верности, но и провели праздничную церемонию по случаю годовщины. Своими чувствами от увиденного Влад Соколовский решил поделиться с подписчиками.
«Не буду много писать) Скажу, что они самая уникальная пара из всех, что я знаю и вчера, глядя на них, на то как они смотрят друг на друга, многие снова поверили в любовь♥️ ⠀ Они могут сколько угодно выяснять кого и что устраивает, но стоит им подойти друг к другу и всё это куда-то улетучивается! Я вижу в их отношениях нежность, которой нет даже у многих пар проходящих конфетно-букетный период! Папа, Мама, я вас очень сильно люблю и во многом вами восхищаюсь♥️ ⠀ Дать клятву, ещё раз, и впервые сыграть свадьбу, только уже через 30 лет - это очень сильно и показательно! Спасибо ВАМ за всё♥️», - трогательно поздравил родителей певец.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Певец признавался, что родители всегда были для него примером, но вот свой собственный брак, в отличие от мамы и папы, исполнитель сохранить не смог. С супругой Ритой Дакотой артист познакомился на проекте «Фабрика звезд». Пара поженилась в 2015 году, но через три года супруги решили расстаться. За год до развода в семье случилось пополнение - на свет появилась дочь Мия, но сохранить отношения это не помогло. Рита Дакота в своем Инстаграм указала, что причиной развода стали многочисленные измены Влада.
Фото и видео: Instagram/@vs20
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