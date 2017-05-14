Шоумен Рэнди Гербер дал откровенное интервью Daily Mail

Известный американский актер Джордж Клуни уже много лет дружит с Рэнди Гербером и его супругой Синди Кроуфорд. Звездная чета стала одними из первых, кто поздравил Джорджа и Амаль Клуни с рождением близнецов.

В недавнем интервью Daily Mail 55-летний Гербер рассказал, что никогда не видел Джорджа таким счастливым как сейчас.

Публикация от Casamigos Tequila (@casamigos) Май 14 2017 в 12:58 PDT

Также Гербер и Кроуфорд стали одними из первых, кто познакомился с близнецами Александром и Эллой. «Я видел детей. Мы вместе с Синди приехали в Лондон и провели некоторое время в доме Джорджа. Это удивительно! Малыши сочетают в себе черты их обоих. Они действительно такие милые!» — поделился Рэнди.

Шоумен также рассказал, что им удалось устроить небольшую домашнюю вечеринку в честь рождения малышей.

Напомним, о беременности Амаль Клуни стало известно в начале этого года. Близнецы Александр и Элла родились 6 июня.