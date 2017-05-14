«Они очень милые!»: супруг Синди Кроуфорд рассказал о детях Джорджа и Амаль Клуни
Известный американский актер Джордж Клуни уже много лет дружит с Рэнди Гербером и его супругой Синди Кроуфорд. Звездная чета стала одними из первых, кто поздравил Джорджа и Амаль Клуни с рождением близнецов.
В недавнем интервью Daily Mail 55-летний Гербер рассказал, что никогда не видел Джорджа таким счастливым как сейчас.
Также Гербер и Кроуфорд стали одними из первых, кто познакомился с близнецами Александром и Эллой. «Я видел детей. Мы вместе с Синди приехали в Лондон и провели некоторое время в доме Джорджа. Это удивительно! Малыши сочетают в себе черты их обоих. Они действительно такие милые!» — поделился Рэнди.
Шоумен также рассказал, что им удалось устроить небольшую домашнюю вечеринку в честь рождения малышей.
Напомним, о беременности Амаль Клуни стало известно в начале этого года. Близнецы Александр и Элла родились 6 июня.
Фото: globallookpress.com, instagram.com