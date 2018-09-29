«Она всех рожала»: бывшая жена Владимира Кузьмина рассказала о неизвестных детях Аллы Пугачевой

В эфире очередного выпуска программы «ДНК» бывшая супруга музыканта Владимира Кузьмина, поэтесса Татьяна Кузьмина, сделала громкое заявление. Она сообщила, что Алла Пугачева была трижды беременна от ее мужа, и все эти дети появились на свет.

«У нее не одна была беременность от Кузьмина, а три беременности. Она всех рожала детей, как я. И всех по детским домам», — сообщила она.

Сам Владимир, по словам его первой супруги, был никудышным мужем: «Он предателем был всегда. Он был бабником».

Татьяна и Владимир Кузьмины состояли в браке с 1977 по 1985 годы. С Аллой Пугачевой «муж-изменщик» прожил вплоть до 1988 года.

Впрочем, факт существования этих троих неизвестных детей сомнителен. Алла Пугачева, хоть и носила весьма свободные наряды всю молодость, вряд ли могла бы скрыть огромный живот трижды. В своих интервью Алла Борисовна упоминала, что очень хотела родить еще одного малыша кроме дочки Кристины, однако у нее не получалось, напоминает сайт «КП».

А вы верите в возможность существования неизвестных детей Примадонны?

Фото: globallookpress