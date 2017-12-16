«Она ведет активную борьбу»: вдова Олега Яковлева собирается оспорить его завещание в пользу племянницы
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Александра Куцевол, возлюбленная умершего в прошлом году экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, будет бороться с его племянницей за крупное наследство артиста.
Олег научил меня быть сильной! 💪🏻 Я бесконечно благодарна ему за это!! За «толстую кожу», за твёрдый характер, за школу выносливости имени Яковлева. 😏 Все, кто был близко знаком с Олегом, понимают, о чём я))) Его бесценными уроками я руководствуюсь по жизни! 🙌🏻 Я другая. Во имя памяти Олега буду продолжать «держать оборону», и обещаю, что «враг» не пройдёт! 👊🏻 Да, непростой квест... но я не одна, со мной мои друзья, и, конечно же, Олежка 😇 он рядом, всегда / навсегда! Сил! #сашакуцевол #олегяковлев #war #воин #навойнекакнавойне