Александра Куцевол, возлюбленная умершего в прошлом году экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, будет бороться с его племянницей за крупное наследство артиста.

В прошлом году певец Олег Яковлев — «блондин из "Иванушек"» — скоропостижно скончался от тяжелой болезни. У него осталась невеста Александра Куцевол, имя которой, как выяснилось недавно, он не успел вписать в завещание.

Изначально Александра заявила журналистам, что ей не нужна ни одна из квартир любимого и что она не будет ссориться с его племянницей Татьяной, которой Олег и оставил свое наследство.