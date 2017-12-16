Александра Куцевол, возлюбленная умершего в прошлом году экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, будет бороться с его племянницей за крупное наследство артиста.

В прошлом году певец Олег Яковлев — «блондин из "Иванушек"» — скоропостижно скончался от тяжелой болезни. У него осталась невеста Александра Куцевол, имя которой, как выяснилось недавно, он не успел вписать в завещание.

Изначально Александра заявила журналистам, что ей не нужна ни одна из квартир любимого и что она не будет ссориться с его племянницей Татьяной, которой Олег и оставил свое наследство.

Олег научил меня быть сильной! 💪🏻 Я бесконечно благодарна ему за это!! За «толстую кожу», за твёрдый характер, за школу выносливости имени Яковлева. 😏 Все, кто был близко знаком с Олегом, понимают, о чём я))) Его бесценными уроками я руководствуюсь по жизни! 🙌🏻 Я другая. Во имя памяти Олега буду продолжать «держать оборону», и обещаю, что «враг» не пройдёт! 👊🏻 Да, непростой квест... но я не одна, со мной мои друзья, и, конечно же, Олежка 😇 он рядом, всегда / навсегда! Сил! #сашакуцевол #олегяковлев #war #воин #навойнекакнавойне

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol)

Но на днях Татьяна призналась в интервью «Комсомольской правде», что Александра уже готовит судебный иск и консультируется с адвокатами. «Я с Сашей очень искренне общалась, мы переписывались каждый день, мы так подружились, я поддерживала ее во всем. Но она, к сожалению, все испортила. Я не успела подписать договор по поводу творческого наследия Олега, Саша на меня накричала из-за этого. На этом наше общение с Александрой прекратилось. Насколько я знаю, Саша обращалась недавно к ребятам из "Иванушек" за финансовой помощью...» — рассказала Татьяна Яковлева о своих отношениях с Александрой Куцевол.

Фото: Instagram, Global Look Press