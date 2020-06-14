«Она так на тебя похожа!»: подписчики Нюши поражены сходством мамы и дочери
Фото: Instagram/@igorsivovv
Нюша души не чает в своей маленькой дочери и очень беспокоится о будущем малышки. А ещё певица является рьяной экоактивисткой. В Инстаграме звезды можно нередко встретить призывы беречь природу и заботиться об окружающей среде. Вот и на этот раз милые фото, на которых маленькая Симба и ее старший брат Матвей катаются на игрушечной машинке во дворе дома, певица дополнила душещипательным постом об экологии.
«За что действительно мы переживаем? За то, без чего нам не выжить. За то, чем дышим мы и наши детки. За то, какая вода в реке, куда мы пришли поплавать...» - поделилась исполнительница.
Но вот поклонников Нюши экология, похоже, волнует гораздо меньше, чем трогательные улыбки малышей.
«Ню, сколько зубов у Симбочки?❤️», «Малыши😍 сладкие», «Боже, какие же они милые 😍❤️», «Милее фотографий мы уж не увидим😍❤️😘», «Симбуля уже такая большая стала 😍 Прям твоя копия ❤️», - умиляются подписчики в комментариях.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Дочь Нюши Симба появилась у певицы в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара поженилась в 2017 году. У супруга исполнительницы также есть два сына от предыдущего брака: 13-летний Матвей и 5-летний Мирон, которые очень часто общаются со сводной сестрой и очень о ней заботятся.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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