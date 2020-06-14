«Она так на тебя похожа!»: подписчики Нюши поражены сходством мамы и дочери

Но вот поклонников Нюши экология, похоже, волнует гораздо меньше, чем трогательные улыбки малышей.

«Ню, сколько зубов у Симбочки?❤️», «Малыши😍 сладкие», «Боже, какие же они милые 😍❤️», «Милее фотографий мы уж не увидим😍❤️😘», «Симбуля уже такая большая стала 😍 Прям твоя копия ❤️», - умиляются подписчики в комментариях.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Дочь Нюши Симба появилась у певицы в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара поженилась в 2017 году. У супруга исполнительницы также есть два сына от предыдущего брака: 13-летний Матвей и 5-летний Мирон, которые очень часто общаются со сводной сестрой и очень о ней заботятся.