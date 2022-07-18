Она сказала «Да»: Лопес вышла замуж за Аффлека спустя 20 лет после знакомства

«Мы сделали это. Любовь прекрасна. И оказывается, любовь терпелива. 20 лет терпения! Прошлой ночью мы прилетели в Лас-Вегас, стояли в очереди за лицензией вместе с четырьмя другими парами. Позади нас двое мужчин держались за руки. Мы хотели в этот момент одного и того же - объявить о нашей любви через древний и почти универсальный символ брака. Когда любовь настоящая, единственное, что имеет значение в браке, — это обещания, которые мы даем: любить, заботиться, понимать, быть терпеливыми и добрыми. У нас это есть. Спасибо Маленькой Белой свадебной часовне за то, что позволили мне воспользоваться комнатой отдыха, чтобы переодеться, пока Бен переодевался в мужском туалете. Мы так благодарны за то, что у нас есть в изобилии. Новая замечательная семья из пяти чудесных детей и жизнь, ради которой больше нет причин ждать», - прокомментировала счастливая миссис Дженнифер Линн Аффлек.

Напомним, впервые знаменитости обручились в конце 2002 года, почти 20 лет назад, однако тогда до свадьбы дело не дошло. В апреле 2021 года бывшие влюбленные воссоединились и решили на этот раз не расставаться. На помолвку актер подарил Джей Ло роскошное кольцо c редким зеленым бриллиантом весом в 8,5 карата. Стоимость ювелирного шедевра варьируется от семи до десяти миллионов долларов.

Фото: Global Look Press