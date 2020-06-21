«Она похожа на меня глазами»: Божена Рынска показала подросшую дочь от погибшего Игоря Малашенко
Фото: Instagram/ @bozhenarynska
После появления на свет малышки Жени Божена Рынска регулярно показывает подписчикам дочурку и делится с ними всеми проблемами материнства. Журналистка рассказывает и про то как нелегко уложить Евгению спать, и про то, как у ребёнка начинают резаться первые зубки. Сегодня мама новорождённой малышки решила продемонстрировать поклонникам ее и дочуркино сходство.
«Это Женечка смотрит на меня. Только что целовала ее в щечки. Расцветает она с каждым днём, и вот тут уже она похожа на меня глазами», - оставила комментарий Божена.
«Мамина принцесса. Пусть будет в ее жизни только счастье, а мама будет всегда рядом опорой», «Ромашка🌼 спасибо, Боженочка, что разделяете с нами Вашу радость и даёте веру в лучшее», «Красавица.Интеллектуальная сдержанная красавица-я бы так сказала.))», «Утонуть в глазах🔥🌹», - разделяют радость матери подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Божена Рынска - известная журналистка, блогер и писательница. В 2018 году она вышла замуж за политолога и тележурналиста Игоря Малашенко, с которым Божена состояла в отношениях с 2012 года. В 2019 году после трагической смерти супруга блогер объявила, что на свет должен появиться их с Игорем общий ребенок. Три месяца назад родилась маленькая Женя. Дочь Рынски и Малашенко выносила суррогатная мать.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram/ @bozhenarynska
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!