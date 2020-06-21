«Она похожа на меня глазами»: Божена Рынска показала подросшую дочь от погибшего Игоря Малашенко

«Это Женечка смотрит на меня. Только что целовала ее в щечки. Расцветает она с каждым днём, и вот тут уже она похожа на меня глазами», - оставила комментарий Божена.

«Мамина принцесса. Пусть будет в ее жизни только счастье, а мама будет всегда рядом опорой», «Ромашка🌼 спасибо, Боженочка, что разделяете с нами Вашу радость и даёте веру в лучшее», «Красавица.Интеллектуальная сдержанная красавица-я бы так сказала.))», «Утонуть в глазах🔥🌹», - разделяют радость матери подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)