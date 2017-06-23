Наследники королевского престола поделились своими воспоминаниями о погибшей матери

К 20-летней годовщине со дня гибели принцессы Дианы телеканал HBO снял документальный фильм «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие». В распоряжении западных СМИ оказались эксклюзивные фрагменты картины. Сыновья леди Ди — принц Уильям и принц Гарри — дали первое совместное интервью, в котором рассказали, какой была их мама.

«Это первый случай, когда мы вместе говорим о нашей маме...Она была одним из самых капризных родителей на свете. Ну, знаете, в том смысле, что она любила смеяться, весело проводить время, отказывалась делать то, что ей навязано...», – заявил Гарри

Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом

Уильям поддерживает брата: «Просто она прекрасно знала, что за пределами Дворца была настоящая жизнь...»

Как сообщает ETonline.com, молодые люди утверждают, что им всегда хватало материнской любви и ласки, они никогда и ни в чем не были ущемлены. «Она была нашей мамой. Она до сих пор остается нашей мамой. И, конечно, как ее сын, я могу только сказать, что она была лучшей матерью на свете. И с уверенностью могу заявить, что она окружила нас невероятной любовью», — добавляет Гарри.

Принцесса Диана, принц Гарри, принц Уильям, принц Чарльз

Напомним, 1 июля принцессе Диане исполнилось бы 56 лет. Леди Ди погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором находились принцесса Уэльская и продюсер Доди Аль-Файед, разбился в туннеле на набережной Сены.