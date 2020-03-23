«Она ничего не помнит»: Агутин раскрыл необычный секрет счастливого брака с Варум
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Фото: Instagram
«Каждый день нашей жизни мы начинаем с чистого листа. Удивительная способность Анжелики — жить одним днем. Для нее вообще не существует прошлого. Она не помнит обид, ссор. Я поражался, что она не помнит даже дату нашей свадьбы. Не помнит города наших путешествий. С ней можно все начать сначала, и это замечательно. <...> Анжелика знает, что муз у творческого мужчины может быть много, а идеальная любимая женщина - одна. Она!», — заявил Агутин в интервью «Экспресс газете».
Напомним, что в начале года Анжелика Варум забыла поздравить мужа с годовщиной. «Люблю тебя, мой мальчик! Дорожу тобой! И как же это трогательно, что именно ты, а не я, помнишь все даты! В очередной раз каюсь за свою память девичью. Иду варить праздничный борщ!)))», — написала она.
«Это фотографии с нашей первой фотосессии поздней весной 1997 года. А в 1998 году 15 января мы стали парой. 22 года назад. Я люблю тебя, родная, и хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и тёплым светом. Жаль, конечно, что время летит так быстро. Но ведь так стремительно пролетает только хорошее время. Нам очень повезло. Я не представляю, чтобы я делал без тебя, без твоей нежности и мудрости. Сегодня у нас праздник — наша очередная годовщина! И пусть все продолжается... », — написал Агутин.
Фото: instagram
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