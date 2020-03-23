«Она ничего не помнит»: Агутин раскрыл необычный секрет счастливого брака с Варум

«Это фотографии с нашей первой фотосессии поздней весной 1997 года. А в 1998 году 15 января мы стали парой. 22 года назад. Я люблю тебя, родная, и хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и тёплым светом. Жаль, конечно, что время летит так быстро. Но ведь так стремительно пролетает только хорошее время. Нам очень повезло. Я не представляю, чтобы я делал без тебя, без твоей нежности и мудрости. Сегодня у нас праздник — наша очередная годовщина! И пусть все продолжается... », — написал Агутин.