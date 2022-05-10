«Она была для нее всем»: как сейчас живет дочь умершей от рака Евгении Брик

Режиссер Валерий Тодоровский 8 мая отметил 60 лет. Этот юбилей он встретил в качестве вдовца — ровно три месяца назад его жена, звезда фильма «Стиляги», умерла от рака. Режиссер остался один с 12-летней дочерью Зоей, которая для Евгении Брик была абсолютно всем. Валерию с воспитанием девочки помогает мама актрисы. Наследница режиссера и актрисы ходит в американскую школу и активно занимается музыкой.

Сам Тодоровский старался переживать свое горе тихо и лишь на 40 день дал волю эмоциям, опубликовав в своем микроблоге снимок покойной жены с подписью: «Женя». Как признавалась ранее в интервью актриса, муж был для нее и лучшим другом, и гениальным наставником, и целой вселенной. До болезни Евгения планировала активно заниматься творчеством и собиралась сниматься в новом фильме Алены Званцовой, но рак разрушил ее планы.