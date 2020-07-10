«Он взрослый человек, ему 25 лет исполняется»: экс-президент России Дмитрий Медведев рассказал о сыне
Фото: Globallookpress / Russian Government
«Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе, в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи. Причем, занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди. Ну а личные моменты его жизни я бы, конечно, не хотел комментировать. Так что, наверное, я пока на этом точку поставлю», — цитирует Медведева «Комсомольская правда».
Отметим, в детстве Илья Медведев занимался футболом, фехтованием, изучал иностранные языки, точные науки и компьютерные технологии. В 2007 году он снялся в нескольких эпизодах киножурнала «Ералаш», позднее окончил юридический факультет МГИМО, во время учебы выступал за футбольную команду университета и проходил практику в юридической компании.
Фото: Instagram
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