«Он взрослый человек, ему 25 лет исполняется»: экс-президент России Дмитрий Медведев рассказал о сыне

«Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе, в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи. Причем, занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди. Ну а личные моменты его жизни я бы, конечно, не хотел комментировать. Так что, наверное, я пока на этом точку поставлю», — цитирует Медведева «Комсомольская правда».