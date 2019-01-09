«Он ударил меня коленом в спину»: Эвелина Бледанс рассказала о ссоре с попутчиком в самолете

«Мужчина (если его можно так назвать) в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно, на что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета (пассажиры еще не расселись). На это он с помощью силы закрыл мое кресло и в придачу ударил меня коленом в спину. Я его пристыдила и он успокоился. (может стало неудобно перед двумя бородачами, с которыми он сидел, может узнал меня...) Но, он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации?» — пожаловалась Эвелина в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры Бледанс возмутились поступком попутчика актрисы и в большинстве своем посоветовали ей оставить инцидент в прошлом, чтобы поберечь нервы. А для больной спины, по их мнению, лучше просто использовать лечебные средства. А вы как считаете, стоит ли Эвелине Бледанс попробовать найти обидчика, чтобы наказать его по закону?

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram