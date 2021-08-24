«Он следит за моими передвижениями»: Юлия Паршута попросила защитить ее от преследователя

Юлия отметила, что ей удалось разрешить эту непростую ситуацию, но только потому, что ей протянули руку помощи. «Я знаю, что такое преследование и домашнее насилие — по себе и по миллионам историй, которые мне писали девушки со всей страны. И я понимаю масштабы проблемы — она действительно касается каждого из нас!», — заключила исполнительница.

В интервью Агате Муцениеце экс-солистка группы «Инь-Ян» однажды призналась, что три года жила «в коробке страха и отчаяния». Поначалу возлюбленный казался настоящим принцем: ухаживал, заботился и уделял много внимания. Спустя полгода Паршута поняла, что молодой человек начинает контролировать ее жизнь: он просил ее не общаться с теми или иными друзьями, проводить меньше времени с родителями. Но это были мелочи по сравнению с домашним насилием. Более того, что он неоднократно пытался душить и ломать ноги, поднимал руку и даже хотел сбросить девушку с 14-го этажа. Певица много раз пыталась уйти: сбегала, но он всегда находил ее и вымаливал прощение. Окончательно поставить точку Юлии помогли друзья, которые организовали ее побег.