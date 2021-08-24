«Он следит за моими передвижениями»: Юлия Паршута попросила защитить ее от преследователя
На личной странице Паршута так подписала пост: «Больше года меня преследует человек. Он следит за моими передвижениями в публикациях и сториз, приходит в места, где я бываю. Пишет километры сообщений, не смущаясь тем, что я не отвечаю. Пытается вычислить мой домашний адрес, найти контакт с моими друзьями и следит за ними. И любыми способами устроить встречу», — призналась она.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @parshoota
Серьезно испугавшись за свою жизнь, певица и ее команда начали изучать этот вопрос глубже. Как оказалось, «законов, запрещающих преследование, и охранных ордеров в России нет». Когда это перешло все мыслимые границы, артистка обратилась за помощью в специальные организации, которые помогают жертвам подобных проявлений.
Юлия отметила, что ей удалось разрешить эту непростую ситуацию, но только потому, что ей протянули руку помощи. «Я знаю, что такое преследование и домашнее насилие — по себе и по миллионам историй, которые мне писали девушки со всей страны. И я понимаю масштабы проблемы — она действительно касается каждого из нас!», — заключила исполнительница.
В интервью Агате Муцениеце экс-солистка группы «Инь-Ян» однажды призналась, что три года жила «в коробке страха и отчаяния». Поначалу возлюбленный казался настоящим принцем: ухаживал, заботился и уделял много внимания. Спустя полгода Паршута поняла, что молодой человек начинает контролировать ее жизнь: он просил ее не общаться с теми или иными друзьями, проводить меньше времени с родителями. Но это были мелочи по сравнению с домашним насилием. Более того, что он неоднократно пытался душить и ломать ноги, поднимал руку и даже хотел сбросить девушку с 14-го этажа. Певица много раз пыталась уйти: сбегала, но он всегда находил ее и вымаливал прощение. Окончательно поставить точку Юлии помогли друзья, которые организовали ее побег.
Фото и видео: Instagram, Rambler
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