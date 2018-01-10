Известная актриса прокомментировала скандал, возникший в Голливуде несколько месяцев назад.

Минувший год в Голливуде ознаменовался громким скандалом вокруг имени продюсера Харви Вайнштейна, которого более 80 актрис обвинили в домогательствах. Ситуацию с харассментом (термин, обозначающий сексуальные домогательства) прокомментировали и отечественные актрисы, среди которых оказалась Ирина Безрукова. В недавнем интервью для Posta Magazine звезда поделилась своими размышлениями на эту щекотливую тему.

«Когда я читаю, что в Америке чуть ли не каждая актриса стала жертвой домогательств на рабочем месте и все они годами молчали об этом, я в это не очень-то верю. Просто потому, что это Америка. Там за косой взгляд, неловкое слово могут засудить — не говоря уже о простой человеческой нерукопожатности. А тут актрисы первого эшелона, с огромными гонорарами и возможностями, боялись слово сказать... Все это очень похоже на хорошо спланированную политическую акцию — а кому и зачем она была нужна, думаю, мы узнаем уже в ближайшее время», — цитирует Ирину портал.