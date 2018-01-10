«Он получил по лицу»: Ирина Безрукова рассказала о харассменте в ее карьере
Минувший год в Голливуде ознаменовался громким скандалом вокруг имени продюсера Харви Вайнштейна, которого более 80 актрис обвинили в домогательствах. Ситуацию с харассментом (термин, обозначающий сексуальные домогательства) прокомментировали и отечественные актрисы, среди которых оказалась Ирина Безрукова. В недавнем интервью для Posta Magazine звезда поделилась своими размышлениями на эту щекотливую тему.
«Когда я читаю, что в Америке чуть ли не каждая актриса стала жертвой домогательств на рабочем месте и все они годами молчали об этом, я в это не очень-то верю. Просто потому, что это Америка. Там за косой взгляд, неловкое слово могут засудить — не говоря уже о простой человеческой нерукопожатности. А тут актрисы первого эшелона, с огромными гонорарами и возможностями, боялись слово сказать... Все это очень похоже на хорошо спланированную политическую акцию — а кому и зачем она была нужна, думаю, мы узнаем уже в ближайшее время», — цитирует Ирину портал.
Кроме того, актриса рассказала о подобных случаях в своей карьере: «На моей практике был всего один случай, когда режиссер позволил себе неуместные намеки в мой адрес, а так как я человек непосредственный, то он тут же и получил по лицу. Ошибку осознал, тему закрыл. И мы продолжили работу, поскольку на площадке мы не мужчина и женщина, а профессионалы. Да, конечно, на съемках случаются улыбки, шутки, комплименты, но умные мужчины все делают деликатно и аккуратно — им же, в конце концов, тоже неприятно отказы получать». В отличие от своих западных коллег, Ирина не стала «выносить сор из избы» и называть фамилию режиссера, позволившего себе лишнее.
Фото: globallookpress