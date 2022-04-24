Успенская рассказала об отношениях с Басковым: «Обещал мне большую любовь»

«Мы записали дуэт о любви, которой не состоялось. Он обещал мне большую любовь», — рассказывает исполнительница.

Несмотря на так и не состоявшуюся любовную историю, Любовь Успенская и Николай Басков остаются хорошими друзьями. И даже обмениваются подарками. «Коля сделал подарок, но не думайте, не бриллианты, а котенка, и мы стали близкими людьми. Хочу назвать Ники Басков» — говорит Успенская.

Примечательно, что Любовь Успенская давно дружит с Николаем Басковым, а в нежных чувствах к коллеге она признается далеко не в первый раз.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press