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«Он может наложить на себя руки»: у Андрея Губина тяжелая депрессия

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Андрей Губин

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Друзья 44-летнего певца Андрея Губина заявили, что артист никак не может выйти из депрессии и записать новый хит для возвращения на сцену.

Новый продюсер Андрея Губина Тарас Ващишин дал интервью порталу Starhit.ru, в котором признался, что его подопечный уже несколько лет страдает от депрессии.

«Андрей очень плох, бесконечная депрессия пожирает его изнутри, — рассказал журналистам продюсер. — Я так понимаю, что у него была какая-то психологическая травма. Губину постоянно кажется, что все болит — лицо, тело. Хотя это не так. Он замкнулся, ни с кем не хочет общаться, почти не выходит из дома… Близкие переживают, что он такими темпами может и руки на себя наложить».

Напомним, в прошлом году Андрей появился на телевидении после долгого перерыва и поразил поклонников болезненным видом и странным поведением, граничащим с неадекватным. У исполнителя хитов «Мальчик-бродяга» и «Девушки как звезды» уже давно не было возлюбленной, и он очень расстроен, что до сих пор не обзавелся наследниками.

Фото: Olga Loskutova / Global Look Press, Starface, East News, Youtube

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