«Он может наложить на себя руки»: у Андрея Губина тяжелая депрессия

Новый продюсер Андрея Губина Тарас Ващишин дал интервью порталу Starhit.ru, в котором признался, что его подопечный уже несколько лет страдает от депрессии.

«Андрей очень плох, бесконечная депрессия пожирает его изнутри, — рассказал журналистам продюсер. — Я так понимаю, что у него была какая-то психологическая травма. Губину постоянно кажется, что все болит — лицо, тело. Хотя это не так. Он замкнулся, ни с кем не хочет общаться, почти не выходит из дома… Близкие переживают, что он такими темпами может и руки на себя наложить».