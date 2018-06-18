«Он может наложить на себя руки»: у Андрея Губина тяжелая депрессия

Новый продюсер Андрея Губина Тарас Ващишин дал интервью порталу Starhit.ru, в котором признался, что его подопечный уже несколько лет страдает от депрессии.
«Андрей очень плох, бесконечная депрессия пожирает его изнутри, — рассказал журналистам продюсер. — Я так понимаю, что у него была какая-то психологическая травма. Губину постоянно кажется, что все болит — лицо, тело. Хотя это не так. Он замкнулся, ни с кем не хочет общаться, почти не выходит из дома… Близкие переживают, что он такими темпами может и руки на себя наложить».
Напомним, в прошлом году Андрей появился на телевидении после долгого перерыва и поразил поклонников болезненным видом и странным поведением, граничащим с неадекватным. У исполнителя хитов «Мальчик-бродяга» и «Девушки как звезды» уже давно не было возлюбленной, и он очень расстроен, что до сих пор не обзавелся наследниками.
Фото: Olga Loskutova / Global Look Press, Starface, East News, Youtube