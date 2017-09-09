Покинутая мужем Эвелина Бледанс откровенно рассказала о разводе

В понедельник, 11 сентября, поклонники Эвелины Бледанс были шокированы новостью: актриса развелась с отцом своего ребенка, 35-летним продюсером Александром Семиным. Это случилось год назад, но актриса нашла силы заговорить об этом только сейчас. Сегодня вышел в эфир выпуск передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором Эвелина Бледанс откровенно рассказала о том, что сейчас происходит в ее жизни и на ее душе.

Проанализировав все то, что произошло между ними, Эвелина считает, что ее муж не смог справиться с испытанием славой. «Если мы, девочки, может надеть кепочку и очки и оставаться неузнанными, то его узнавали все. Подходили, передавали привет семье», — вспоминает актриса. Любовь и романтика, которая была между ними, скрепляла пару. Но, когда в отношениях не осталось романтики, творческая пара решила расстаться.

«Мне кажется, что он меня бросил, чтобы я была счастлива. Чтобы я смогла снова… да, я может быть такая дура, но я всегда оправдываю всех своих мужчин», — ответила Бледанс негодующей толпе в студии.

Актриса призналась, что «восстановление старой груди» она сделала, пытаясь вернуть интерес мужа. «Я всегда считаю, что значит я недостойна, что я сделала что-то не так, что я была недостаточно хорошо», — со слезами на глазах заявила Эвелина. Она по-прежнему хотела бы вернуть бывшего мужа, но понимает, что расставанием было правильным шагом.

«Наша пара была создана, чтобы создать Семена. Для того чтобы Семен впоследствии спас сотни и тысячи жизней. Потому что из-за Семена заговорили об этой болезни», — предположила мать «особенного» малыша. Сейчас, когда в женских консультациях говорят о синдроме Дауна, упоминают ее семью. И это упоминание часто помогает женщинам решиться на то, чтобы оставить ребенка.

Вопреки сложившемуся мнению, Александр не бросил семью в обепринятом смысле. «У нас был официальный брак, только колец у нас не было. И мы оформили официальный развод. <…> Я два раза уходила от мужчин с сумочкой, косметикой и сменой белья. И в этот раз, зная эти истории, Саша сам мне предложил очень замечательные условия, и я чувствую себя очень защищенной. И я понимаю, что если вдруг у меня не будет работы, я не заработаю денег, и у меня есть близкий человек, который мне поможет», — ответила Эвелина на критику ее мужа.

Эвелина и Александр продолжают встречаться, заботятся о малыше, работают над проектом. «Есть семья. Есть мама и папа у ребенка. Просто нет романтических отношений», — так описала она то, что происходит между ними сейчас.

Разорвав отношения, Эвелина Бледанс надеется на то, что найдет свое женское счастье. «Женщина за 40, и в 50, и за 50, достойна быть женщиной, и достойна быть рядом с мужчиной, и достойна быть любимой», — подытожила она. Она призналась, что открыта для отношений, но отдаст свое сердце далеко не любому. «Саша задал настолько высокую планку... я для него всегда была девочкой, и слушалась его во всем. он был творческим, придумывал развлечения, искренне любил меня. Мне сейчас очень сложно, но я не скрою, что я хочу увидеть такого мужчину в моей жизни», — призналась покинутая женщина.

Сам Александр прокомментировал это так: «И ребенок у нас особенный, и семья особенная. С синдромом. Каким-то... <...> Каждая история для чего-то. И до меня у Эвелины были отношения — они были для чего-то. Видимо, мы слишком хотим двигаться дальше оба. Мы поняли, что такое главное. И этим главным оказались не мы. Им всегда был и будет мужчина, который главнее меня, это надо понимать и это круто. Это — зритель. Между мужчиной обыкновенным и мужчиной-зрителем может быть какой угодно. Если она будет как женщина чувствовать себя счастливой, я буду только рад. просто нужно понимать, что главный секс, главный наркотик, главную энергию она как женщина все равно получает от работы. А дальше можно побыть в разных других ролях. И найти там что-то лучшее».