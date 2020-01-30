«Он хотел ребенка, а теперь пропал»: актриса Виктория Богатырева рассказала о романе с Алеексеем Макаровым
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Фото: Кадр программы
В студии ток-шоу «Судьба человека» 40-летняя Виктория Богатырева вспомнила, как начинался ее роман с известным актером. «Мы познакомились на съемках, и Алексей влюбился в мою бровь, потому что я была на гриме с закрытым лицом, — вспоминает актриса. — Он мне даже не понравился сразу, но я поняла, что я ему нравлюсь».
Фото: Instagram
Ко времени знакомства с сыном Любови Полищук Виктория была в отношениях и даже хотела за любимого мужчину замуж. У Макарова за плечами было уже три брака, но все они заканчивались громкими скандалами.
Любовь Богатырева не сразу отреагировала на ухаживания Алексея Макарова, но вскоре порвала с парнем, от которого не дождалась предложения руки и сердца, и сдалась под натиском Алексея. «Он умел ухаживать. Я мечтала о семье, домашнем очаге и малыше. И он уже на третьем свидании попросил родить ему ребенка, — рассказывает Виктория. Актриса вскоре забеременела, но тогда она еще не знала, что у Алексей поднимал руку на своих бывших женщин и у него были проблемы с алкоголем.
И Виктория решила расстаться с отцом своего ребенка еще до рождения малышки, потом были попытки воссоединиться вновь, но не получилось. «Он очень удивился. Я же родила, а теперь ухожу от него. Все терпят — и ты терпи. У него было такое видение семьи, но семьи у нас не было, — рассказала актриса Борису Корчевникову. — Он может исчезать, а потом, как ни в чем ни бывало спросить, как у нас дела».
Фото: Кадр программы
«У нас были договоренности относительно дочери, его ответственности за некоторые аспекты, и эти "качели" мне надоели. Мы прожили вместе всего ничего. Была попытка сойтись снова, когда я родила Варю, но не случилось. Семья – это ответственность. Нельзя, чтобы, когда у тебя есть настроение, у тебя есть семья, а нет настроения – ты про нее забываешь. Варя не игрушка, не котенок», — рассказывает Богатырева.
Сейчас девочка не горит желанием общаться со своим знаменитым отцом. Виктория не говорит ничего плохого 9-летней Варе об отце. Однако девочка рассказывала, что сам Алексей может нелицеприятно отзываться о матери своего единственного ребенка.
Фото и видео: Instagram, кадры программы
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