«Он хотел ребенка, а теперь пропал»: актриса Виктория Богатырева рассказала о романе с Алеексеем Макаровым

Ко времени знакомства с сыном Любови Полищук Виктория была в отношениях и даже хотела за любимого мужчину замуж. У Макарова за плечами было уже три брака, но все они заканчивались громкими скандалами.

Любовь Богатырева не сразу отреагировала на ухаживания Алексея Макарова, но вскоре порвала с парнем, от которого не дождалась предложения руки и сердца, и сдалась под натиском Алексея. «Он умел ухаживать. Я мечтала о семье, домашнем очаге и малыше. И он уже на третьем свидании попросил родить ему ребенка, — рассказывает Виктория. Актриса вскоре забеременела, но тогда она еще не знала, что у Алексей поднимал руку на своих бывших женщин и у него были проблемы с алкоголем.

И Виктория решила расстаться с отцом своего ребенка еще до рождения малышки, потом были попытки воссоединиться вновь, но не получилось. «Он очень удивился. Я же родила, а теперь ухожу от него. Все терпят — и ты терпи. У него было такое видение семьи, но семьи у нас не было, — рассказала актриса Борису Корчевникову. — Он может исчезать, а потом, как ни в чем ни бывало спросить, как у нас дела».